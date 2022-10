Tumore al seno, cena di gala benefica "100xCento" a sostegno della prevenzione oncologica (FOTO)

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola hanno aderito, ieri sera, alla cena di gala benefica per celebrare i 100 anni della LILT-Lega Italiana per la Lotta ai Tumori e sostenere le attività di prevenzione oncologica della sezione genovese.

Alle serata sono presenti anche il presidente della Lilt Genova Paolo Sala e l’attrice genovese Alice Arcuri, testimonial della campagna di Regione Liguria ‘La salute è prevenzione’, organizzata in collaborazione con Alisa e in sinergia con Lilt Genova.

L’iniziativa, promossa da FIPE, FIC Genova, Istituto Alberghiero Marco Polo, Occupy Albaro, Confcommercio Genova con il patrocinio di Regione Liguria, si svolge presso l’Istituto Alberghiero Marco Polo di Genova Sturla.

La cena di gala benefica si inserisce tra gli eventi previsti in occasione della campagna nazionale Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno: questa sera saranno 100 i cuochi che cucineranno per raccogliere fondi per la LILT (che nel 2022 ha compiuto 100 anni), e sono 100 le persone invitate a partecipare e sostenere concretamente le attività dell’associazione. È possibile sostenere le attività di prevenzione LILT con una donazione libera visitando la pagina dedicata (CLICCA QUI).

Regione Liguria ha inoltre lanciato, in collaborazione con Alisa e in sinergia con Lilt Genova, la campagna di comunicazione “Ottobre è donna. La salute è prevenzione”, dedicata alla prevenzione del tumore al seno per sensibilizzare un sempre maggior numero di donne sulla fondamentale importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce. Nel corso di questo mese sono stati proposti approfondimenti “al femminile” dedicati alla salute della donna, per aumentare la consapevolezza sul tema.

“Siamo qui – ha commentato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – non solo per sostenere le fondamentali attività di prevenzione portate avanti dalla Lilt in occasione della campagna nazionale Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno, ma per ricordare, come abbiamo fatto con la nostra campagna di comunicazione dedicata, quanto la prevenzione e una diagnosi precoce sia fondamentale per la salute di tutti, in particolare, in questo caso, per le donne. La nostra regione si dimostra ancora una volta all’avanguardia in questo campo così delicato. La Liguria è stata infatti la prima regione in Italia ad aver attivato una rete di Breast Unit, centri specializzati per la prevenzione, la diagnosi e la cura del tumore al seno, che assistono le donne affette da questa patologia e le affiancano in tutto il percorso di cura”.

“Questa cena benefica – ha aggiunto l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – è un modo per augurare alla Lilt altri cento anni di attività preziosa nel campo della prevenzione e della lotta ai tumori al fianco delle istituzioni. Come Regione abbiamo sostenuto le iniziative del mese rosa offrendo alla popolazione contenuti utili per imparare a prendersi cura della propria salute anche attraverso i più moderni strumenti di comunicazione che rappresentano una preziosa opportunità per raggiungere gli obiettivi di salute. In Liguria si registrano circa 1.600 nuovi casi di tumore al seno ogni anno: questi numeri ci dimostrano, ancora una volta, l’importanza di avere percorsi e professionisti dedicati a livello regionale, senza dimenticare il contributo di associazioni di donne che hanno già affrontato il percorso terapeutico e possono così accompagnare altre donne, capendone le esigenze".

“Questa è una bellissima serata, - aggiunge Alice Arcuri – Come donna so cosa significa essere impegnata in tante attività, carriera, famiglia, figli, perciò avere una realtà come questa che, ogni anno, possa ricordarci l’importanza della prevenzione è una grande risorsa che va celebrata come una grande festa”.