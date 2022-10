Calcio, Savona. L'urlo di dolore dei giocatori alle istituzioni: "Dateci un campo per allenarci e questo campionato lo vinciamo!" (VIDEO)

Già da diverse settimane i giocatori del Savona stavano palesando una certa insofferenza, ma nel post partita del match odierno contro l'Albissole i senatori biancoblu non ce l'hanno più fatta a trattenersi.

Avere un campo in cui allenarsi con regolarità è ormai un imperativo per i ragazzi di mister Frumento, ormai fiaccati da una miriade di infortuni. Quintavalle e compagni però non vogliono mollare, anzi, la possibilità di vincere il campionato è concreta, a patto di disputare delle normali sedute di allenamento.

Per questo motivo è stato lanciato un appello alle istituzioni subito dopo il triplice fischio finale: