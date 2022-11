"Piazza della Vittoria, è ancora quel punto di ritrovo e condivisione per imprimere ricordi?"

"Piazza della Vittoria rappresenta ancora l’anima della città, insieme a quella che inizialmente si chiamava via Maestra, ovvero via Roma?".

Questa la riflessione postata sui social dal gruppo di opposizione "+Cairo" che aggiunge: "Una storia di oltre un secolo con tante trasformazioni, eppure oggi, spesso, ci sembra che abbia cambiato la sua essenza".

L'ultima in ordine di tempo risale al 2021 con l'inaugurazione della nuova veste: un restyling da 1.800.000 euro, finanziato all'80% dalla Regione mediante un contributo di 1.440.000 euro (a valere sul Fondo Strategico Regionale) e al 20% (360 mila euro) con fondi comunali.

"È ancora quel punto di ritrovo e condivisione per imprimere ricordi? Lontano dall'evento organizzato può portare gente? E' ancora il centro dell’intelligenza della comunità? Ha ancora qualcosa per tutti: vecchi e giovani, uomini e donne, ricchi e poveri, cairesi e non?", si chiedono dal gruppo di opposizione.