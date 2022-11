Integratori alimentari naturali: cosa sono e a cosa servono?

Gli integratori alimentari (o supplementi nutrizionali) sono prodotti che, da un punto di vista nutrizionale, possono essere particolarmente interessanti, ma devono essere usati con razionalità e consapevolezza, avendo un’esatta conoscenza delle loro indicazioni, così come dei loro effetti collaterali e delle eventuali controindicazioni.

Come si può intuire dalla denominazione, gli integratori alimentari sono prodotti alimentari che hanno lo scopo di integrare il normale regime alimentare in determinate situazioni come, per esempio, la carenza di una determinata sostanza (una vitamina o un minerale) oppure un suo aumentato fabbisogno (come capita, per esempio, in caso di intensi allenamenti sportivi o in periodi di particolare impegno psico-fisico, come esami universitari, studi di ricerca ecc.).

Riprendendo la definizione riportata nella normativa vigente (Direttiva 2002/46/CE), gli integratori alimentari sono “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico”.

Importante: gli integratori alimentari non sono farmaci; non si può curare o prevenire una malattia assumendo un integratore; tali prodotti possono favorire il benessere perché, appunto, integrano la normale dieta sopperendo a una determinata carenza, ma non possono mai essere considerati un sostituto di un farmaco che ci è stato prescritto dal medico.

Classicamente, gli integratori alimentari possono essere suddivisi a seconda della loro origine; in base a questo criterio si distinguono integratori di origine sintetica o di origine naturale.

A cosa servono gli integratori alimentari di origine naturale?

Quando si parla di integratori di origine naturale, si fa riferimento a prodotti ricavati da estratti di piante biologiche (ovvero allevate e gestite secondo i criteri dell’agricoltura biologica) ricchi di principi attivi e nutritivi che possono risultare utili per favorire il benessere del proprio organismo in modo naturale, rinforzandolo e incrementando le naturali difese immunitarie.

Per esempio, Oxylabhealcare.it, integratori alimentari propone una vasta selezione di integratori alimentari 100% naturali, testati e approvati da professionisti della salute e pensati per vari scopi come:

· favorire la digestione

· favorire il buono stato delle articolazioni

· ridurre la stanchezza e lo stress

· migliorare l’aspetto della pelle e dei capelli

· favorire il riposo notturno

· incrementare i livelli di energia di chi pratica con costanza un’attività sportiva

· aumentare la concentrazione

· contrastare i tipici malanni di stagione

· ecc.

Prendiamo a mo’ di esempio un integratore alimentare a base di polvere di curcuma al 100%; al principio attivo in essa contenuto, la curcumina, sono riconosciute diverse proprietà benefiche: antiossidante, antibatterica, digestiva, immunostimolante, tonificante, idratante, protettiva ecc. La curcumina può migliorare il processo digestivo, stimolare la secrezione biliare, proteggere il fegato da sostanze dannose, regolare i livelli di colesterolo nel sangue ecc.

Meritevoli di attenzione sono anche gli integratori che contengono bromelina, un enzima presente nel succo e nel gambo dell’ananas; si tratta di un principio attivo al quale sono riconosciute diverse proprietà: digestive, antinfiammatorie, antiaggreganti (mantiene il sangue più fluido), antireumatiche ecc.

Per aiutare le difese immunitarie possono risultare molto utili gli integratori a base di Bifidobacterium bifidum e altri probiotici, sostanze la cui efficacia a livello di miglioramento del sistema immunitario è provata da tempo e da molti studi; altri benefici effetti dei probiotici sono la riduzione dei disturbi gastrointestinali, delle infezioni del tratto respiratorio superiore e dei sintomi di alcune intolleranze alimentari.

Anche gli integratori a base di Fucus vesiculosus (una pianta della famiglia delle Fucaceae) hanno dimostrato effetti positivi interessanti; questa alga bruna è una discreta fonte di iodio, un minerale fondamentale per il corretto funzionamento della tiroide (tanto che in alcune zone, come la Maremma, carenti del minerale, il protratto uso di sale iodato ha risolto diversi problemi fra cui il maggior rischio di contrarre ipotiroidismo). Il Fucus vesiculosus, inoltre, è una buona fonte di calcio, ferro, magnesio, potassio e zinco.

Altri supplementi nutrizionali naturali interessanti sono il chitosano, la clorella e molti altri ancora.

Attenzione agli effetti indesiderati

Vale la pena ricordare che il fatto che alcuni prodotti siano di origine biologica non significa che il loro utilizzo debba essere indiscriminato; alcune sostanze, anche se naturali, usate in modo inappropriato o in dosaggi sbagliati, possono dar luogo a spiacevoli effetti collaterali. Occorre, per esempio, una particolare attenzione all’utilizzo degli oli essenziali, che hanno caratteristiche interessanti, ma devono essere usati seguendo alla lettera le indicazioni del produttore.

Una regola d’oro: prima di utilizzare un determinato integratore, è fondamentale conoscerne gli ingredienti, le indicazioni, le controindicazioni e i possibili effetti avversi. Così facendo saremo di sicuri di favorire il proprio benessere senza andare incontro a spiacevoli inconvenienti.