Annuncio a sorpresa dell’ambasciatore italiano Giulio Alaimo: con Olioliva nasce una partnership con il Principato di Monaco

Partenza con il sole per Olioliva, affollata fin dal mattino di visitatori che hanno animato le vie del centro onegliese con gli oltre duecento stand di olio extravergine d’oliva e prodotti tipici. Grande pubblico all’inaugurazione svoltasi a Calata Cuneo alla presenza di ospiti, autorità, turisti e food blogger. Nutrita la presenza di giornalisti italiani e stranieri.

La grande novità della giornata sono state le parole dell’ambasciatore italiano nel Principato di Monaco Giulio Alaimo, invitato personalmente a Imperia dal presidente della Camera di Commercio 'Riviere di Liguria' Enrico Lupi. L’ambasciatore ha annunciato, abbastanza a sorpresa, la volontà di organizzare il prossimo anno nel Principato, assieme all’Azienda Speciale “Riviere di Liguria” un grande evento per promuovere la Riviera e i suoi prodotti di qualità. Una partnership tra Olioliva e Monaco a suggellare la crescita e l’appeal della manifestazione che da 23 anni celebra l’extravergine e le eccellenze autunnali liguri. Tutti d’accordo, dal sindaco Claudio Scajola all’assessore regionale all’agricoltura Alessandro Piana, sull’importanza di far crescere e valorizzare Olioliva come veicolo di promozione turistica a sostegno delle nostre imprese e dell’economia del territorio.

Ricco il programma della seconda giornata, domani, che si apre alle 9 per chiudersi alle 20. In serata, alle 21.15, all’Auditorium della Camera di Commercio lo spettacolo 'Un biglietto per due' (a scopo benefico). A cura di Club Marathon in collaborazione con Lions Club La Torre.