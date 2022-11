La Diocesi Savona-Noli celebra la generosità di san Martino di Tours

San Martino fu uno dei fondatori del monachesimo e vescovo di Tours, in Francia. Nell’iconografia è rappresentato nel gesto di tagliare il proprio mantello per donare una parte ad un povero: per questo motivo è divenuto il simbolo della generosità e della carità cristiana. Numerose saranno i riti religiosi e le iniziative laiche nella diocesi di Savona-Noli per onorarlo.