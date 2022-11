Olioliva: food blogger, giornalisti e influencer da tutta Europa "per promuovere Imperia e le eccellenze del territorio" (FOTO)

Anche quest’anno Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria e comune di Imperia organizzatori di Olioliva ospitano giornalisti, food blogger e influencer da tutta Europa per promuovere il turismo e le eccellenze del territorio. L’iniziativa a cura di Liguria International rientra nel progetto di marketing rivolto a specialisti del settore che attraverso la loro presenza ad Imperia e testimonieranno la loro esperienza diretta per far conoscere Imperia, Olioliva e le sue peculiarità attrattive: il paesaggio, la storia, le tradizioni, i borghi, le ville storiche, le aziende, i frantoi, i musei e il pianeta dell’enogastronomia locale.

Una promozione mirata attraverso i nuovi mezzi di comunicazione con una copertura mediatica di milioni di contatti. La delegazione andrà in giro per la città alla scoperta dei luoghi caratteristici, delle aziende e incontrerà i produttori presenti alla manifestazione. L’obiettivo è quello di fare conoscere Imperia e il suo territorio, la manifestazione Olioliva e i prodotti tipici attraverso i canali social e i blog dedicati che attraggono un pubblico diversificato e soprattutto il target dei giovani.

La sinergia dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” e Liguria International - strumento operativo della regione e soggetto attuatore delle iniziative regionali per la promozione delle imprese liguri all'estero – si conferma elemento fondamentale per la promozione di Olioliva e delle eccellenze agroalimentari del territorio.

La delegazione straniera è composta da: Jacobsen Lissen (Danimarca), giornalista di due importanti riviste scandinave; Paola Boyer (Francia) della famosa rivista “Routard”, 4,5 milioni di visitors al mese; Rasmus Krarup Jensen (Danimarca), specialista in reportage di viaggi enogastronomici e recensioni per ristoranti e prodotti agroalimentari; Anne Catherine Gudbrandsen (Norvegia) blogger esperta di ricette e idee per le persone che vivono da sole con migliaia di follower; Steen Pipper (Danimarca) giornalista ed esperto di viaggi, racconta esperienze dirette per far conoscere luoghi e territori da visitare assolutamente. Della delegazione fa parte anche Roberta Marcenaro (Stati Uniti) giornalista ed esperta nel settore agroalimentare.

Stamani i giornalisti, food blogger e influencer sono stati accolti dal presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi e dal vice governatore ligure Alessandro Piana insieme a Ivan Pitto presidente di Liguria International.