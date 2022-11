Calcio: il Cittadella batte il Perugia 2-0

Grazie ai gol di Giacomo Beretta e Andrea Magrassi, il Cittadella canta vittoria contro gli umbri. Nonostante la difficoltà della partita, il Cittadella riesce a prendere la sua salvezza dopo essere stata sconfitta per ben cinque volte di seguito senza ottenere più una vittoria.

Una svolta per la squadra della Cittadella

Mentre il Perugia si trova all'ultimo posto a quota 7, il Cittadella si prende la sua salvezza grazie ai calciatori Giacomo Beretta e Andrea Magrassi. Finalmente dopo aver subito 5 sconfitte ce l'ha fatta regalando tante emozioni ai suoi tifosi e si aggiudica al 12 posto in classifica con 14 punti. Invece per gli umbri, questa risulta essere l'ottava sconfitta in 11 partite che ha giocato, nel frattempo è attesa la sfida contro il Frosinone capolista.

Il Cittadella e il vantaggio

Per questa sfida tra il Cittadella ed il Perugia, il mister Fabrizio Castori ha preparato la formazione con i calciatori Gregorio Luperini al posto del giocatore Simone Santoro che ha subito una squalifica e messo i due giocatori Luca Strizzolo e Federico Melchiorri davanti. Il Cittadella invece, ha usato una formazione 4-3-1-2 dove Ignacio Lores Varela viene posto dietro Mirko Antonucci e Giacomo Beretta. Una partita che comunque inizia bene e in modo molto equilibrato, dove la squadra della Cittadella subito va in vantaggio con un tiro deviato alla porta degli umbri. Dunque 1-0 anche se su assist di Ignacio Lores Varela s nota effettuare la girata spalle alla porta dopo il pressing di Filippo Sgarbi. Il Cittadella comunque ci riprova, potrebbe fare 2-0 ma il calcio del giocatore Valerio Mastrantonio, va a finire fuori, mentre gli umbri a causa di un fallo su Nicola Pavan si beccano il cartellino giallo. Il primo tempo dunque finisce con il vantaggio del Cittadella. Sulle news del mondo del calcio è accaduto che la tifoseria del Savona protesta sul presidente Cittadino e i suoi soci per lo stadio ad Altare, che per saperne di più si può andare a cliccare in questa pagina.

Il secondo tempo della partita Cittadella-Perugia

Dopo l'intervallo c'è la ripresa della sfida per il secondo tempo, dove la squadra del Cittadella è avanti, ma nel frattempo, c'è il silenzio della durata di un minuto per il rispetto sul ricordo dell’ex centrocampista biancorosso Renato Curi scomparso il 30 ottobre di 45 anni fa. Ripresa la partita , al Cittadella aspetta il suo rigore che non viene assegnato con Antonucci. Nel frattempo l'allenatore Fabrizio Castori cambia i calciatori del reparto d’attacco ed inserisce in campo Samuel Di Carmine e Giuseppe Di Serio, mentre Edoardo Gorini inserisce Helbert Frederico Carriero da Silva e Andrea Magrassi al posto di Ignacio Lores Varela e Mirko Antenucci. Sono minuti di gioco dove il Perugia tenta di far qualcosa ma nulla da fare, verso il finale Romano Perticone tenta un tiro con un colpo di testa fuori misura, poi ecco i 7' di recupero. Poi si intravede Gregorio Luperini che dentro l’area tenta di fare gol ma Elhan Kastrati lo blocca.Infine ecco che Andrea Magrassi, trova la porta vuota e ci mette un altro gol. I perugini vengono sconfitti per l'ottava volta mentre il Cittadella sale in classifica e si gode la sua vittoria con 2-0.

Andrea Magrassi e Giacomo Beretta

Grazie a questi due calciatori il Cittadella è salva. I gol che hanno fatto Andrea Magrassi e Giacomo Beretta hanno permesso tuttavia alla squadra di salire in classifica al 12 posto compreso 14 punti. Inoltre il Cittadella avendo subito 5 sconfitte consecutive, ha penato tantissimo in questi giorni a riprendersi una rimonta che oggi finalmente è riuscita ad ottenere. Il mister Edoardo Gorini sorride, festeggia e si ritiene soddisfatto della partita contro il Perugia