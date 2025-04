Savona, la Polizia di Stato compie 173 anni: sul Priamar consegnati encomi e lodi (FOTO)

È stato celebrato oggi il 173° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato e a Savona le celebrazioni sono state svolte nella Sala della Sibilla nella Fortezza del Priamar.

Nel corso della cerimonia è stata effettuata la consegna da parte delQuestore Giuseppe Mariani e del Prefetto Carlo De Rogatis dei riconoscimenti ai poliziotti che si sono distinti nella loro attività nel corso dell’anno.

Il Questore oltre a leggere il suo discorso e fornire i dati annuali ha annunciato che verrà intitolata una palazzina della Questura alla compianta dirigente della squadra mobile Rosalba Garello scomparsa prematuramente nel gennaio 2023 a soli 57 anni.

PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO

Ispettore Capo Leonardo Digilio; Ispettore Capo Glauco Rabellino; Sovrintendente Capo Alessandro Terrile.

Con la seguente motivazione:

“Evidenziando straordinarie qualità professionali ed operative, espletavano un’attività di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’arresto in flagranza di un uomo resosi responsabile dei reati di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale aggravati, nonché, in concorso con la coniuge, di detenzione illegale di armi ed esplosivi, e con il sequestro di due pistole semiautomatiche ed un ingente quantitativo di munizioni ed esplosivo, tra cui bombe a mano e tritolo. Nella circostanza, nonostante l’uomo minacciasse di far esplodere una granata alla quale aveva già rimosso la sicura e l’innesco, l’operatore, con sprezzo del pericolo, riusciva a bloccarlo alle spalle, consentendo ad altri operatori di tenerlo fermo e serrargli la mano per evitare la deflagrazione dell’ordigno, inducendo il reo, dopo una difficile trattativa, a desistere dall’intento. Chiaro esempio di determinazione e alto senso del dovere. Stella, 4 agosto 2023.”

ENCOMIO

Vice Sovrintendente Giorgio Bazzano

LODE

Vice Sovrintendente Barbara Marchese

Con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate capacità professionali e non comune intuito investigativo, partecipavano ad un’articolata operazione di contrasto al terrorismo, conclusasi con l’esecuzione di quattordici ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di cittadini pachistani, di base in Italia e in altre Paese europei, accusati di associazione con finalità di terrorismo internazionale, componenti di una cellula di matrice jihadista, pronta a colpire nel territorio nazionale, in Francia, Spagna e Grecia. Genova, 7 giugno 2022”.

ENCOMIO

Commissario Capo Vito Innamorato; Sostituto Commissario Claudio Saettone; Vice Ispettore Alessandro Gigliotti; Sovrintendente Capo Fabrizio Zanirato; Sovrintendente Capo Andrea Bolla; Assistente Capo Coordinatore Angelo Cardellicchio; Assistente Salvatore Di Giovanni.

Con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate qualità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria denominata White & Coffee, che si concludeva con l’arresto, in flagranza di reato, per la detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, nonché con l’esecuzione di quattro misure cautelari in carcere per violazione della misura del divieto di dimora. Savona, 21 marzo 2024”.

LODE

Assistente Capo Francesca Mori; Assistente Erica Musso

Con le seguenti motivazioni:

“Per i risultati conseguiti con il Gruppo Sportivo Fiamme Oro, in occasione della Coppa Italia di lotta svoltasi a Ostia (RM) dal 14 al 15 ottobre 2016, conquistando la medaglia d’Oro nella gara individuale categoria 55 chili. Roma, 14-15 ottobre 2016”.

“Per gli ottimi risultati ottenuti con il Gruppo Sportivo Fiamme Oro, in occasione del Campionato Italiano Assoluto Primaverile di nuoto, ha conquistato la medaglia d’Oro nella gara a staffetta 4x200m s.l.. Riccione, 6 aprile 2019”.

LODE

Assistente Capo Coordinatore Marco Castellana; Agente Stefano Gramegna.

Con la seguente motivazione:

“Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che consentiva il fermo di polizia giudiziaria di un cittadino straniero, resosi responsabile reato di furto. Alassio, 1° giugno 2024”.

LODE

Agente Scelto Alberto Repetto; Agente Giorgio Carati; Agente Rocco Pirrotta.

Con la seguente motivazione:

“Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con la denuncia in stato di libertà di un cittadino italiano, resosi responsabile dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, furto e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Savona, 20 marzo 2023”.

LODE

Ispettore Giovanni Cipollone; Assistente Capo Coordinatore Simone Corsiglia; Assistente Capo Coordinatore Raffaella Dalla Rizzarda; Assistente Capo Coordinatore Albano Vallerini.

Con la seguente motivazione:

“Evidenziando capacità professionali, partecipavano ad un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con il sequestro preventivo di un centro di revisioni auto ove, sistematicamente venivano certificate false revisioni da parte di tre dipendenti, successivamente denunciati in stato di libertà, per i reati di concorso in falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale, continuata. Savona, 12 agosto 2023”.