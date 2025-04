Treni, un guasto alla linea elettrica manda in tilt la tratta tra Finale e Albisola: caos tra cancellazioni e ritardi

AGGIORNAMENTO ORE 8.10: la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa, dopo essere stata sospesa a Savona dalle 6:30 alle 7:50 a causa di un guasto alla linea di alimentazione. Il problema si è verificato proprio nel momento in cui transitava il treno regionale 32651, in servizio sulla tratta Savona–La Spezia, che è stato costretto a fermarsi all’uscita dalla stazione di Savona. Il convoglio è stato successivamente rimosso grazie all’intervento di un locomotore diesel, e il secondo binario è stato liberato alle 8:15.

A causa del guasto, i treni Intercity e Regionali hanno subito cancellazioni, limitazioni di percorso e pesanti ritardi, con tempi di percorrenza aumentati fino a 120 minuti.

Il treno Intercity 653, partito da Ventimiglia alle ore 4:45 e diretto a Milano Centrale con arrivo previsto alle 9:04, è rimasto fermo a Savona dalle ore 7:41. Inoltre, il treno Intercity 503, partito da Torino Porta Nuova alle 6:05 e diretto a Savona, ha terminato la propria corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri diretti a Savona possono proseguire utilizzando i primi treni utili, con il supporto del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Diverse corse regionali risultano cancellate, anche solo parzialmente. Il treno RV 3356, partito da Genova Brignole alle 5:15 e diretto a Ventimiglia, è stato cancellato da Savona a Ventimiglia. Il RE 3019, in partenza da Ventimiglia alle 5:09 e diretto a Milano Centrale, è stato cancellato da Finale Ligure a Genova Piazza Principe. Il treno RV 3357, partito da Ventimiglia alle 5:30 per Genova Brignole, non ha proseguito tra Finale Ligure Marina e Cogoleto. Stesso provvedimento per l’RV 3358 delle 6:00 da Genova Brignole a Ventimiglia, cancellato da Cogoleto a Finale Ligure Marina. Il treno RE 12331, partito da Ventimiglia alle 5:50 e diretto a Sestri Levante, è stato cancellato da Loano a Genova Voltri. La corsa RE 12306 da Genova Brignole alle 6:15 per Savona non è stata attiva da Genova Voltri a Savona. Il treno RE 12310, in partenza da La Spezia Centrale alle 4:30 e diretto a Ventimiglia, è stato cancellato da Genova Sestri Ponente fino a destinazione. Anche le corse RE 22823 (Savona 6:55 – Recco 8:45) e RE 32091 (Savona 7:35 – Sestri Levante 10:16) sono state cancellate, rispettivamente sull’intera tratta e da Savona a Genova Sestri Ponente.

Il treno RE 12320 da Sarzana (6:06) a Savona (8:50) è stato cancellato da Genova Piazza Principe a Savona. Anche il collegamento REG 11481, partito da Acqui Terme alle 5:54 per Savona, è stato soppresso da S. Giuseppe di Cairo a Savona, con servizio sostitutivo in autobus per i viaggiatori. Stessa sorte per il treno REG 11454, in partenza da Savona alle 8:15 verso Acqui Terme, cancellato da Savona a S. Giuseppe di Cairo. Le corse REG 11113 (Fossano 6:22 – S. Giuseppe di Cairo 7:29) e REG 11116 (S. Giuseppe di Cairo 8:31 – Fossano 9:38) sono state entrambe soppresse sull’intero tragitto. I viaggiatori hanno potuto usufruire rispettivamente dei treni 3115 e 3140, che hanno effettuato le fermate intermedie previste.

******

Mattinata complicata per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Ventimiglia–Genova, dove la circolazione è attualmente sospesa tra Finale Ligure e Albisola a causa di verifiche tecniche alla linea elettrica. Secondo le prime informazioni, il guasto si sarebbe verificato all’altezza della stazione di Savona.

Il disservizio sta causando forti disagi, con numerosi treni Intercity e Regionali soggetti a ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni.

Tra i convogli più colpiti figura l’Intercity 653 Ventimiglia (4:45) – Milano Centrale (9:04), fermo dalle 6:20 nella stazione di Spotorno. Trenitalia sta monitorando la situazione e fornendo assistenza ai passeggeri bloccati a bordo.

Coinvolto anche l’Intercity 503 Torino Porta Nuova (6:05) – Savona (8:56), che oggi termina la sua corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri diretti a Savona possono rivolgersi al personale di Assistenza Clienti per ricevere indicazioni sui primi treni utili disponibili.

Anche diversi treni regionali risultano cancellati o parzialmente soppressi. Il Regionale 3019 da Ventimiglia a Milano Centrale è cancellato da Finale Ligure a Genova Piazza Principe. Il Regionale Veloce 3356 è cancellato tra Albisola e Finale Ligure Marina, mentre il Regionale Veloce 3357 non circola tra Finale Ligure Marina e Cogoleto. Il Regionale Veloce 3358 è cancellato da Cogoleto a Finale Ligure Marina. Infine, il Regionale 12327 da Savona a Genova Brignole è cancellato nel tratto tra Savona e Varazze.