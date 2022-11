Guida Michelin 2023: una nuova stella nel savonese per il ristorante Vignamare di Andora

Presentata oggi la guida Michelin 2023. In Italia brillano le stelle, con ben 33 nuovi riconoscimenti, (fra i quali non c’è nessuna donna) di cui uno va al ponente savonese: si tratta del ristorante Vignamare di Andora.

Anche per il 2023 la Liguria si conferma esclusa dal circuito dei due e tre stelle, cui si aggiunge il Villa crespi di Antonino Cannavacciuolo.

Ricordiamo che la Liguria nel 2019 aveva perso 4 ristoranti stellati, scendendo a 6 ristoranti, riconfermati nel 2020. Nel 2021 c’erano state due nuove stelle, Ivan Maniago del ristorante Impronta d’Acqua di Cavi di lavagna e Giorgio Servetto del Nove di Alassio, ma il totale era sceso a 7 a causa della mancata riapertura della Locanda dell’Angelo (Ameglia). Dopo le 9 stelle del 2022 e con le 2 nuove stelle forse ha definitivamente invertito la tendenza negativa.

Importante per Michelin l'attenzione per una ristorazione più sostenibile. Un riconoscimento dedicato, la stella verde, il nuovo pittogramma che promuove gli chef che si sono assunti la responsabilità di preservare le risorse e abbracciare la biodiversità, ridurre gli sprechi alimentari e sostenere una cucina sempre più green. Fra le 19 nuove stelle verdi 2023 da segnalare l’inserimento del ristorante Vignamare di Andora (SV). Prima stella verde ligure per il ristorante situato nel cuore della suggestiva vigna di Colla Micheri. Il ristorante è situato sotto Terrazza Praié, affacciata sul golfo di Andora. Il menu dello chef Giorgio Servetto è ispirato da quanto di più fresco offrono il mare e il campo.​ Un menu pensato per valorizzare la terra e la sua stagionalità con creatività e ricerca continua. Confermati anche per il 2023 i 7 Bib gourmand del 2022

La faccia sorridente dell’omino Michelin che si lecca i baffi è il simbolo che indica un ristorante capace di proporre una piacevole esperienza gastronomica. Con un menu completo a meno di 35. Ecco l’elenco: in provincia di Genova: San Desiderio, Bruxaboschi; Lavagna, Raieû; Montoggio, Roma; Ne, La Brinca; a Imperia Osteria Didù; Pigna (IM) Terme e Loano (SV) Bagatto. I nuovi ristoranti inseriti in guida sono 150.

Sono 92 i ristoranti liguri citati nella guida rossa per il 2023 e sono così ripartiti: 17 in provincia di Imperia, 23 Savona, 41 Genova e 11 La Spezia.

Ecco l’elenco completo della provincia Imperia

- Byblos a Ospedaletti

- Paolo e Barbara a Sanremo

- Tortuga Sanremo

- Ittiturismo Patrizia Sanremo

- Romolo a Mare Bordighera

- La Conchiglia Arma di Taggia

- Il Giardino del Gusto Ventimiglia

- Casa Buono Ventimiglia

- Le Terme di Pigna

- Balzi rossi Ventimiglia

- Casa Della Rocca Dolcedo

- Sarri Imperia

- Osteria Didu Imperia

- Salvo Cacciatori Imperia

- Osteria Mood San Bartolomeo al Mare

- San Giorgio Cervo

- Il Gallo della Checca Ranzo

Savona:

- Il Rosmarino Garlenda

- Nove Alassio

- Lamberti Alassio

- Scola Castelbianco

- Babette Albenga

- Osteria dei Leoni Albenga

- Pernambucco Albenga

- Bagatto Loano

- Locanda Nelli Pietra Ligure

- Buca di Bacco Pietra Ligure

- Doc Borgio Verezzi

- Ai Torchi Finale Ligure

- Rosita Finale Ligure

- Muraglia Conchiglia d'Oro Varigotti

- Lilliput Voze

- Controcorrente Noli

- Vescovado Noli

- Al cambio Spotorno

- Claudio Bergeggi

- Quintilio Altare

- A spurcacciun-a Savona

- Bino Ricchebuono Savona

- Meta Ristorante Celle Ligure

Genova:

- La Voglia Matta Voltri

- Teresa Pegli

- Toe Drue Sestri Ponente

- Il Marin Genova

- Santa Teresa Genova

- Soho Genova

- Hostaria Ducale Genova

- 20Tre Genova

- The Cook Genova

- Ippogrifo Genova

- Il Michelaccio Genova

- Le Cicale in Città Genova

- Le Rune Genova

- Osteria della Foce Genova

- San Giorgio Genova

- Spin Ristorante-Enoteca Genova

- Voltalacarta Genova

- Santamonica Genova

- Capo Santa Chiara Genova

- Bruxaboschi San Desiderio Genova

- La Pineta Genova

- il Tipico San Bernardo Genova

- Da o Vittorio Recco

- Manuelina Recco

- DaV Mare Portofino

- Cracco Portofino

- Langosteria Paraggi Paraggi

- Roma Montoggio

- L'altro Eden Santa Margherita Ligure

- Le Cupole Rapallo

- Da Felice Chiavari

- Lord Nelson Chiavari

- Duo Chiavari

- Impronta d'acqua Cavi di Lavagna

- Raieu Cavi di Lavagna

- Baia del Silenzio Sestri Levante

- Balin Sestri Levante Sestri Levante

- Rezzano Cucina e Vino Sestri Levante

- La Brinca Bib gourmand Ne Genova

- Orto by Jorg Giubbani Moneglia

- La Ruota Moneglia

La Spezia:

- Antica Trattoria Centro Levanto

- L'Oasi Levanto

- Da Miky Monterosso al Mare

- L'Ancora della Tortuga Monterosso al Mare

- La Sosta di Ottone III Levanto

- Rio Bistrot Riomaggiore

- Osteria della Corte La Spezia

- Andree La Spezia

- La posta La Spezia

- Il Fico trentacareghe Lerici

- Pescarino-Sapori di Terra e di Mare Montemarcello