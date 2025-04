Adeguamento idraulico S. Brigida a Celle: il cantiere sull'Aurelia slitta a settembre

Dovevano ritornare sull'Aurelia il 4 aprile ma il Comune e Anas hanno deciso di rinviare il posizionamento a dopo l'estate.

I tanto "temuti" semafori per i lavori di adeguamento idraulico del rio Santa Brigida a Celle verranno quindi posizionati a settembre liberando l'estate da possibili disagi sulla viabilità.

Gli interventi sull'A10 nella galleria Cassisi si erano conclusi in anticipo e il cantiere sulla statale che da tempo doveva essere effettuato nel comune cellese anche a seguito dei diversi sopralluoghi dell'ente statale e del Comune nelle abitazioni che avevano subito cedimenti a causa dei lavori del 2020, poteva partire.

Ma con l'arrivo dell'estate (era comunque già stato deciso che entro il 15 giugno avrebbero dovuto interrompere i lavori. ndr) e con i monitoraggi da concludere nelle case hanno optato per un rinvio.

"A seguito del rinvio dovuto ai lavori in autostrada che non potevano sovrapporsi e a seguito della necessità di monitare le abitazioni in maniera accurata a tutela dei cittadini già gravemente danneggiati, sono stati installati i monitoraggi sia esterni ma anche interni per effettuare maggiori indagini al fine di eseguire il lavoro in estrema sicurezza - ha spiegato il sindaco Marco Beltrame - A fronte di tutto ciò si è concordato con Anas di posticipare l'inizio dei lavori a settembre con cronoprogramma da definire".

"I rapporti con i cittadini sono costanti e i contatti con Anas sono settimanali e si sta tutti lavorando al fine di portare a termine i lavori tutelando i cittadini e creando il minor disagio possibile" conclude il primo cittadino cellese.