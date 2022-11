Consapevolezza, conservazione e sostenibilità ambientale: nel finalese torna la rassegna "Autunno Diffuso"

Sarà un autunno all'insegna della ricerca di instillare una sempre maggiore consapevolezza ambientale nei cittadini e coinvolgerli nella tutela del paesaggio, e quindi all'interno del più ampio concetto di sostenibilità, quello che si vivrà fino al prossimo 17 dicembre nell'entroterra finalese.

Il tutto coi giovani del progetto "Sfuso Diffuso" che, in sinergia con un ricco partenariato di enti tra cui Slow Food Condotta del savonese e quella di Albenga Finale Alassio, il Comune di Calice e l'associazione "Calice Città della Musica", Legambiente e l'associazione Libelle APS, propone la seconda edizione della rassegna di eventi gratuiti e aperti a tutta la comunità dal titolo "Autunno Diffuso".

Le iniziative saranno dedicate alla sostenibilità nel settore agro alimentare e all’approfondimento di tematiche quali le erbe commestibili e la biodiversità del territorio locale, la cucina del riuso e le ricette antispreco.

Conferenze, laboratori, escursioni e raccolte di rifiuti dispersi in natura saranno i format principali messi in campo per il coinvolgimento della vallata nella prevenzione ecologica e nella tutela del territorio.

Gli appuntamenti sulla cucina “buona pulita e giusta” progettati in collaborazione con Slow Food Condotta Albenga Finale Alassio saranno accompagnati dai cavalli di battaglia di Sfuso Diffuso: le escursioni in natura per la scoperta dei suoi luoghi più suggestivi e selvatici e le raccolte di rifiuti fitness con la guida di una personal trainer.

IL CALENDARIO

- 13 novembre dalle h 9 alle h 16 VAL NAVA ROCK IMMERSION escursione alla scoperta della Val Nava tra grotte, megaliti, boschi, punti panoramici, cave, endemismi e incisioni rupestri. Partenza dalla località Boragni a Orco Feglino, il percorso sarà di 6km con 200 metri di dislivello, adatto a tutte le età. Evento su prenotazione al numero 3406354018.

- 13 novembre FESTA DEGLI ALBERI a Mullippadi Tamilnadu, India. Il progetto Sfuso Diffuso collabora alla piantumazione di alberi presso Mullippadi Tamilnadu in una grande festa che coinvolge tutto il paese.

- 17 novembre h 20.45 Oratorio di San Carlo a Calice Ligure, Piazza della Chiesa IL CIBO CHE VORREI BUONO PULITO GIUSTO Atti d’amore per noi e per la terra declinati in cucina. Incontro con la Dottoressa Anna Cricenti in collaborazione con Slow Food Condotta Albenga Finale Alassio.

- 19 novembre h 17 Teatrino Parrocchiale di Calice Ligure RIUSI.AMO IN CUCINA, RICETTE ANTISPRECO Pasta matta antispreco e plumcake salva frutta. Laboratorio per bambini e famiglie con la Dottoressa Anna Cricenti in collaborazione con Slow Food Condotta Albenga Finale Alassio.

- 20 novembre h 14.30 Piazza Cesio Calice Ligure PULIZIA DEI RIFIUTI DISPERSI IN NATURA nell’ambito dell’evento MY RIFIUTO.

- 24 novembre h 20.45 Oratorio di San Carlo a Calice Ligure, Piazza della Chiesa, LA RIVOLUZIONE NEL PIATTO, DALLA SPESA ALLA TAVOLA Scelte buone pulite e giuste. Incontro con la Dottoressa Anna Cricenti in collaborazione con Slow Food Condotta Albenga Finale Alassio sulle scelte di acquisto consapevole.

- 26 novembre h 17 Teatrino Parrocchiale di Calice Ligure ZUCCA SIA! LE RICETTE CHE NULLA BUTTAN VIA Dalla scorza ai semi. Laboratorio per bambini e famiglie con la Dottoressa Anna Cricenti in collaborazione con Slow Food Condotta Albenga Finale Alassio sulla cucina del riuso.

- 3 dicembre h 10 Rialto PENTOLA DELLA STREGA passeggiata con raccolta e scoperta delle erbe spontanee commestibili che crescono nelle nostre vallate, guidata dalla Dottoressa Francesca Magillo. Evento su prenotazione al numero 3406354018.

- 4 dicembre h 9.30 Calice Ligure PLOGGING CON MANU Pulizia dei sentieri e allenamento funzionale con la personal trainer Manuela Bianchi. Evento su prenotazione al numero 3406354018.