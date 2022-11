Giovane massacrato di botte a Finale la sera di Halloween, chiusa per 7 giorni la discoteca "El Patio"

Licenza sospesa fino al prossimo 17 novembre per la discoteca "El Patio" di Finale Ligure dopo gli eventi dello scorso 1 novembre a Finalpia, quando un giovane di origini cubane e residente a Finale era stato massacrato di botte da altri ragazzi, pare di provenienza maghrebina, tra il lungomare e la via Aurelia.

Il Questore di Savona ha emesso un provvedimento, notificato oggi dai poliziotti, che vieta ogni attività al locale ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Sette giorni di chiusura disposti "in virtù di una serie di elementi - si legge nella nota della Questura -, in particolare i numerosi interventi delle Forze dell’Ordine a seguito di segnalazioni per rissa, liti fra gli avventori, disturbo della quiete pubblica, violazioni amministrative, che hanno fatto emergere una serie di criticità e di problematiche legate alla gestione del locale e ai suoi frequentatori".

Tra questi episodi descritti, la goccia che ha fatto traboccare il proverbiale vaso sarebbe stata l'aggressione già citata: secondo quanto emerso, pare che gli aggressori fossero usciti poco prima dal locale, verosimilmente in stato di ubriachezza (leggi QUI).

In numerose occasioni di emergenza, il proprietario del locale non si è dimostrato sufficientemente rispettoso delle norme comportamentali previste per la gestione di un pubblico esercizio in quanto non ha allertato o richiesto interventi delle Forze dell’Ordine.