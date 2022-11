Finale, la serata di Halloween rischia di trasformarsi in dramma: giovane aggredito finisce in prognosi riservata con trauma cranico

Ha rischiato di trasformarsi in dramma lo scorso Halloween a Finale Ligure, precisamente nella zona di Finalpia tra lungomare Italia e Corso Europa dove, a notte inoltrata tra il 31 ottobre e l'1 novembre, un giovane finalese è stato vittima di un'aggressione nelle vicinanze di un locale della zona.

La vittima sarebbe stata circondata e malmenata da un gruppetto di altri giovani per cause ancora non ben chiarite dagli inquirenti, riportando ferite e alcuni traumi, in particolare alla testa, in seguito ai quali i militi della pubblica assistenza Pietra Soccorso, recatisi sul posto dopo la chiamata ricevuta dal 112 insieme al personale dell'automedica, hanno poi provveduto al trasporto in codice giallo al Pronto Soccorso del Santa Corona.

Dopo i primi controlli e alcune ore di osservazione la situazione però si è aggravata notevolmente, al punto che nella tarda serata di ieri per salvare la vita del ragazzo è stato necessario ricorrere a un delicato e lungo intervento chirurgico alla testa presso la neurologia del nosocomio pietrese, dove ora il paziente si trova in prognosi riservata.

Sull'episodio stanno intanto muovendosi i carabinieri della Compagnia di Albenga, intervenuti sul posto con una volante negli attimi immediatamente successivi all'accaduto insieme al personale sanitario, del quale stanno tentando di ricostruire dinamica e moventi.