La galleria "Forte Tecci" di Altare chiude di notte. Il provvedimento si è reso necessario per consentire ad Ireti la posa di una condotta lungo via Gramsci e il tunnel stesso.

L'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Briano sarà in vigore dal 14 al 18 novembre, dalla mezzanotte alle ore 5. La richiesta è stata avanzata dalla ditta.

Altri disagi dunque per il paese valbormidese dopo la chiusura di via XXV Aprile e via Cesio a causa del degrado delle aree ex Savam.