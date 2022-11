Pietra, palo abbattuto da un mezzo pesante in via Ranzi (FOTO)

Sorpresa poco piacevole questa mattina per gli abitanti di Pietra Ligure e di Ranzi: è stato infatti sdradicato e abbattuto il palo dell'illuminazione pubblica presente all'incrocio tra via Ranzi e via della Pace, la strada che conduce al casello autostradale.

Ad abbattere il palo, secondo quanto riferito, sarebbe stato un mezzo pesante trovatosi per sbaglio nella zona.

Per una ricostruzione più precisa dei fatti e per individuare il responsabile, la Polizia Locale sta visionando le videocamere presenti in prossimità del luogo dell'incidente.