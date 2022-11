L'Alberghiero di Alassio a Cannes per la 7ma Settimana del Cibo Italiano nel Mondo

Gli studenti dell'Alberghiero di Alassio come sempre saranno presenti: tutti a Cannes in occasione della "VII Settimana del Cibo Italiano nel Mondo" che si svolgerà domani, mercoledì 16 novembre al Palais de Victoires.

Prosegue la collaborazione degli studenti dell'Istituto Alberghiero Giancardi Galilei Aicardi con la Camera di Commercio Italiana a Nizza, in accordo con l'Assessorato alle Politiche Scolastiche e al Commercio del Comune di Alassio. Come Fabbrica delle De.C.O., prodotti a denominazione comunale di origine, la delegazione si recherà prima a visitare l'Annex Beach di Cannes locale rinomato della Costa Azzurra per l'innovazione nel campo ristorativo. Allestirà poi, con i ragazzi di V^ Cucina, V^ Pasticceria e V^ Sala, uno show cooking per gli intervenuti all'evento sportivo.

L'evento viene organizzato nella Settimana della Cucina Italiana nel Mondo in collaborazione con il Consolato Italiano a Nizza, la Camera di Commercio Italiana a Nizza, Istituto di Istruzione secondaria superiore Giancardi Galilei Aicardi di Alassio e Comune di Alassio-Assessorato al Commercio.

L'intento è sempre duplice: laboratorio in presenza per i ragazzi attraverso una concreta esperienza di gestione e veicolazione della cultura e tradizioni enogastronomiche della Città di Alassio.

"Mai come in questo momento - dichiara l'assessore Fabio Macheda nel ringraziare i partner istituzionali che assieme al Comune hanno permesso la realizzazione dell'evento - attività educative ed esperienziali transfrontaliere tra Italia e Francia sono l'emblema di un sistema di Unione Europea che garantisce crescita umana e professionale per i nostri studenti delle scuole superiori".