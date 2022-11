Sanità savonese, Grande Liguria: "Basta campanilismo, serve un tavolo provinciale"

"Abbiamo letto con attenzione il comunicato stampa (sul Punto Nascite del San Paolo, ndr) pubblicato dalla segreteria della Lega di Savona. Ci permettiamo con spirito costruttivo di fare due osservazioni".

Cosi commenta la commissione sanità di Grande Liguria che aggiunge: "La prima pensiamo che vada finalmente superata la strategia protezionistica del proprio campanile, bisogna decisamente andare oltre per cui riteniamo utile che venga predisposto un tavolo provinciale composto da tutti i sindaci rappresentanti politici e tecnici al fine di produrre un documento comune che tenuto conto della viabilità e della conformazione territoriale, che contenga proposte per organizzare al meglio la sanità del ponente, continuare a difendere il proprio orticello non porta più da nessuna parte".

"La seconda osservazione è la seguente: nella Lega milita anche il presidente della commissione sanità della Regione, che tra altro è un vero tecnico, essendo un bravo medico, con in più una grande esperienza lavorativa nell'Asl 2".

"Il Carroccio savonese chieda alla maggioranza in Regione di cui fa parte, oltre al nuovo assessore alla Sanità, che al dottor Brunello, a coordinare il tavolo provinciale per produrre idee e proposte per valorizzare e potenziare il territorio senza penalizzare nessuno ma con l'intento di mettere al centro della discussione il paziente e solo il paziente", conclude Grande Liguria.