“AlbengAteatro”: il 19 novembre Mario Mesiano presenta la stagione teatrale 2023 dell’Ambra

Dopo tanta attesa, riparte la rassegna “AlbengAteatro”, che sarà presentata sabato 19 novembre alle 17 presso il Teatro Ambra. Sarà Mario Mesiano, direttore della storica struttura albenganese, ad illustrare la stagione teatrale 2023, che prenderà il via giovedì 15 dicembre 2022 con uno spettacolo fuori abbonamento.

Bocca cucita per ora sulla programmazione, solo un’anticipazione: “Con l'amico Giorgio Caprile, di comune accordo, abbiamo deciso per una due giorni del suo spettacolo “La finta ammalata” di Goldoni, con Franco Oppini, nelle giornate del 15 ad Albenga e del 16 dicembre ad Alassio, spettacolo inserito fuori abbonamento”, afferma Mesiano.

“Quest’anno abbiamo optato per una presentazione sobria ed essenziale”, spiega Mesiano. Se negli anni scorsi la presentazione è sempre stata arricchita da musica e un ricco buffet, “dopo questo lungo periodo di chiusura in cui abbiamo affrontato lotte e pandemia, ci sembrava più giusto attenerci al necessario – sottolinea il direttore dell’Ambra -. Ci aspettiamo comunque che la curiosità e la voglia di teatro possa sormontare questa piccola rinuncia e vi aspettiamo all’Ambra”, conclude Mesiano.

“Albenga torna ad avere la sua stagione teatrale! Ci sono stati momenti nei quali temevamo di non poter più pronunciare queste parole - commenta il sindaco Riccardo Tomatis - ma, ancora una volta, grazie all’impegno di tutti, siamo riusciti a portare ad Albenga una proposta variegata e ricca. Siamo felici nel poter annunciare una stagione teatrale che proporrà una serie di spettacoli di alto profilo che costituiscono un ulteriore significativo fattore di valorizzazione della nostra Città. Ringrazio l’associazione Teatro Ingaunia e, in particolare, il direttore artistico Mario Mesiano per quanto stanno facendo per il teatro e per la città”, conclude il primo cittadino.

La presentazione del 19 novembre sarà l’occasione per vedere e ascoltare in collegamento video alcuni tra i protagonisti della prossima rassegna 2023. Un appuntamento atteso che svelerà date e titoli della stagione teatrale che attira al Teatro Ambra di Albenga, ormai da quindici anni, migliaia di appassionati e conoscitori del Teatro di Prosa e non solo.

Il programma teatrale 2023 è curato e proposto dall’Associazione Culturale Teatro Ingaunia in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Albenga.