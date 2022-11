Susj Borello, della Libera Compagnia Teatro Sacco di Savona, premiata al Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano

Si è svolta sabato 12 novembre scorso a Colleferro la cerimonia di premiazione del Gran Premio Nazionale del Teatro Amatoriale 2021/2022 della F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori).

A rappresentare la Liguria è stata Libera Compagnia ‘Teatro Sacco’ di Savona, vincitrice del Premio Fita Liguria “Tre Caravelle” 2021, che ha portato in scena ‘Il Cornuto Immaginario’ da Molière, per la regia di Enrico Bonavera.

Una rappresentazione che ha colpito in maniera positiva i giurati del Gran Premio e che ha consentito alla compagnia savonese di tornare da Colleferro con dei meritati riconoscimenti.

Cinque nomination: al miglior spettacolo ‘Il Cornuto immaginario’, alla migliore attrice non protagonista Susj Borello, al miglior attore non protagonista Guglielmo Bonaccorti, alla miglior attrice protagonista a Manuela Salviati, al miglior attore protagonista ad Antonio Carlucci.

Susj Borello si è aggiudicata il Premio come Migliore Attrice non Protagonista con questa motivazione “Frizzante, divertente, efficace Susj Borello, in uno spettacolo ben diretto ed interpretato da tutti, riesce a emergere e dare spessore e sostanza al personaggio in modo assolutamente funzionale alla pièce e al Teatro in generale”

L’iniziativa, promossa da FITA Nazionale, organizzata da FITA Roma e FITA Lazio, con il contributo del Comune di Colleferro e il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale ha visto protagoniste da aprile a ottobre undici compagnie provenienti da altrettante Regioni vincitrici delle selezioni svoltesi nel 2021: Calabria, Campania, Lazio, Abruzzo, Sicilia, Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Lombardia, Liguria e Umbria.

La sfida si è svolta sul palcoscenico del Teatro Comunale Vittorio Veneto e su quello del Parco del Castello del Comune di Colleferro, che quest’anno è anche Capitale Europea dello Spazio. La formula del Gran Premio è ormai consolidata: dopo aver assistito agli spettacoli dei più diversi generi provenienti da ogni parte d’Italia, alla giuria spetterà il compito non facile di designare il miglior spettacolo della passata stagione.

Sabato 26 novembre, presso la Sala Solimena di Villa Durazzo Bombrini di Genova Cornigliano si svolgerà la cerimonia di Premiazione del Premio Fita Liguria Tre Caravelle 2022 durante la quale sarà proclamato lo spettacolo vincitore che rappresenterà la Liguria al prossimo Gran Premio.