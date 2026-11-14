Varazze, archeosub scopre una mina tedesca della Seconda Guerra Mondiale

Una mina creata e utilizzata dalla Marina tedesca (Kriegsmarine) durante la Seconda guerra mondiale trovata nei fondali tra Celle Ligure e Varazze.

Ad avvistarla nei giorni scorsi durante un'immersione subacquea nei pressi del "cimitero delle macchine" è stato il noto archeosub e cacciatore di relitti Andrea Bada.

Si tratta della una mina tedesca GV EMC II.

"Il termine “cavo di ormeggio” (o *orinque*) indica il cavo d’acciaio che collegava il corpo galleggiante della mina a una zavorra – o “peso di ancoraggio” – poggiata sul fondale marino. Ciò consentiva di regolare con precisione la profondità a cui la mina rimaneva sospesa sotto la superficie, posizionata in modo da intercettare navi o sottomarini - spiega Bada sui social - Caratteristiche tecniche della mina GV EMC II (dotata di antenne): La GV EMC II rappresentava un’evoluzione della serie di mine standard tedesche (*Einheitsminen C*) ed era caratterizzata dalle seguenti specifiche: Dimensioni: Il corpo della mina consisteva in una sfera d’acciaio di circa 1,23 metri per 1,18 metri. Carica esplosiva: Conteneva quasi 300 kg di esplosivo ad alto potenziale – come esanite, tritolo (TNT) o amatol – una quantità sufficiente ad affondare o danneggiare gravemente navi mercantili e grandi cacciatorpediniere".

Dopo la sensazionale scoperta Bada ha effettuato la segnalazione alla Capitaneria di porto e al nucleo sommozzatori.

Il cimitero delle auto è collocato a meno di un miglio dalla costa tra i due comuni dove giacciono sui fondali a circa 40-50 metri di profondità oltre 1.000 carcasse di automobili. Il 7 e l'8 ottobre del 1970 infatti l'alluvione aveva colpito Genova, sommergendo e distruggendo migliaia di veicoli pieni di fango con le vetture che poi furono raccolte, bonificate da oli e carburante e intenzionalmente affondate al largo di Varazze e Celle.