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Attualità | 14 novembre 2026, 18:00

Varazze, archeosub scopre una mina tedesca della Seconda Guerra Mondiale

Ad avvistarla Andrea Bada nei fondali nella zona del "cimitero delle auto"

Varazze, archeosub scopre una mina tedesca della Seconda Guerra Mondiale

Una mina creata e utilizzata dalla Marina tedesca (Kriegsmarine) durante la Seconda guerra mondiale trovata nei fondali tra Celle Ligure e Varazze. 

Ad avvistarla nei giorni scorsi durante un'immersione subacquea nei pressi del "cimitero delle macchine"  è stato il noto archeosub e cacciatore di relitti Andrea Bada. 

Si tratta della una mina tedesca GV EMC II. 

"Il termine “cavo di ormeggio” (o *orinque*) indica il cavo d’acciaio che collegava il corpo galleggiante della mina a una zavorra – o “peso di ancoraggio” – poggiata sul fondale marino. Ciò consentiva di regolare con precisione la profondità a cui la mina rimaneva sospesa sotto la superficie, posizionata in modo da intercettare navi o sottomarini - spiega Bada sui social - Caratteristiche tecniche della mina GV EMC II (dotata di antenne): La GV EMC II rappresentava un’evoluzione della serie di mine standard tedesche (*Einheitsminen C*) ed era caratterizzata dalle seguenti specifiche: Dimensioni: Il corpo della mina consisteva in una sfera d’acciaio di circa 1,23 metri per 1,18 metri. Carica esplosiva: Conteneva quasi 300 kg di esplosivo ad alto potenziale – come esanite, tritolo (TNT) o amatol – una quantità sufficiente ad affondare o danneggiare gravemente navi mercantili e grandi cacciatorpediniere". 

Dopo la sensazionale scoperta Bada ha effettuato la segnalazione alla Capitaneria di porto e al nucleo sommozzatori.

Il cimitero delle auto è collocato a meno di un miglio dalla costa tra i due comuni dove giacciono sui fondali a circa 40-50 metri di profondità oltre 1.000 carcasse di automobili.  Il 7 e l'8 ottobre del 1970 infatti l'alluvione aveva colpito Genova, sommergendo e distruggendo migliaia di veicoli pieni di fango con le vetture che poi furono raccolte, bonificate da oli e carburante e intenzionalmente affondate al largo di Varazze e Celle.

Redazione

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