Litiga con i passanti e danneggia le vetrine di alcune attività in Darsena: deferito un giovane dalla polizia

Nella nottata di ieri gli Agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Savona sono intervenuti sono intervenuti nella zona della Darsena dopo aver ricevuto segnalazioni relative ad una persona in stato di agitazione intenta a litigare minacciosamente con alcuni passanti nonché a danneggiare alcune vetrine di esercizi commerciali.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato un giovane, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti che alla vista degli operatori, ha opposto una decisa resistenza al controllo, tentando di sottrarsi e colpendo uno degli agenti, che ha riportato lievi lesioni.

Il giovane è stato prontamente bloccato e accompagnato in Questura, dove è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria con l’accusa di danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’intervento tempestivo delle Volanti ha permesso di riportare la situazione alla calma e di prevenire ulteriori danneggiamenti ai danni di attività commerciali della zona.

"La Polizia di Stato continua a mantenere alta l’attenzione sul territorio, garantendo la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio pubblico e privato. Si evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità degli indagati/arrestati sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile" spiegano dalla Questura.



