Pannelli fotovoltaici sul tetto della scuola primaria, interrogazione di “Impegno per Carcare”: "Non collegati dopo due anni dall’installazione"

I consiglieri comunali Rodolfo Mirri, Alessio Morrone e Daniela Lagasio del Gruppo consiliare “Impegno per Carcare” hanno presentato un'interrogazione relativamente ai pannelli fotovoltaici sul tetto della scuola primaria “G.Rodari” non collegati dopo due anni dall’installazione.

"Interroghiamo il sindaco e l’assessore di competenza per conoscere quanto segue - spiegano dalla minoranza carcarese - in quali edifici sono stati installati a Carcare i pannelli fotovoltaici e quando sono terminati i lavori di installazione sul tetto della scuola primaria “G. Rodari”. Quando è stato effettuato il collaudo di fine lavori della scuola primaria (produrre documentazione). Quanto sono costati complessivamente i lavori suddivisi edificio per edificio (produrre documentazione). Se è stata avviata la pratica per la cessione dell’energia eccedente il fabbisogno comunale, considerando che la prevalenza di edifici scolastici avrebbe sicuramente prodotto eccedenze (periodi primavera-estate e festività). Perché a tutt’oggi gli impianti non sono stati attivati. Qual è la sorte degli ulteriori 38 pannelli circa che risulterebbero installati in altri edifici comunali".

"Si chiede altresì di quantificare il mancato risparmio e gli eventuali mancanti introiti che sarebbero derivati per l’eventuale cessione di energia elettrica prodotta in eccedenza, dalla data di agibilità degli impianti fino alla data odierna" concludono da “Impegno per Carcare”.