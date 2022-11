Psi: "Vogliamo una sanità migliore e pubblica, accessibile a tutti"

"La situazione sanitaria che la Provincia di Savona sta vivendo ormai da anni non è dovuta solo ad una carenza di organico, o ad un riequilibrio dei conti pubblici, ma anche ad una mancanza di capacità di confronto con il territorio, e da uno standard qualitativo che paga l’esodo di professionalità alte, attratte da altre regioni", commenta in una nota la Federazione Provinciale del Psi.

"Nel contesto di cui sopra la mancanza di dialogo costruttivo con le amministrazioni comunali, ha fatto sì che oggi ci troviamo ad avere territori che ragionano cercando di difendere quel poco rimasto in termini di ospedali, servizi, pronto soccorsi, punti di primo intervento, e in questo contesto si rinnovano le richieste più disparate, con i cittadini che sono costretti a ricorrere in moltissimi casi alle Regioni limitrofe, per provare a risolvere le loro problematiche di salute. Purtroppo, la nostra provincia soffre anche nei periodi estivi di un rapporto presenze/servizi carente, in quante dimensionato sui residenti, e non strutturato per una presenza estiva con numeri molto superiori".

"Prendendo spunto dalla recente ricollocazione dei Punti Nascite in Provincia, con la ventilata chiusura del Punto Nascite dell’Ospedale San Paolo, e la conseguente riapertura dopo due anni di quello di Santa Corona di Pietra Ligure, riteniamo da un'analisi approfondita, di ragionare sul numero dei nascituri e delle conseguenti nuove residenze nei comuni liguri, infatti è proprio da qui che necessita partire, perché conoscere quante sono state le madri da Varazze ad Andora che hanno preferito per vari motivi rivolgersi agli ospedali di Imperia, Mondovì, Acqui Terme, Voltri e Gaslini, vuoi per motivi di distanza, ma vuoi anche per motivi legati alla qualità delle tecnologie applicate. Pertanto, basta con le battaglie tra territori, è necessario riformulare un Piano Sanitario che parta in primo luogo dall’attenta valutazione dei numeri, per passare ad un confronto con i sindaci dei comuni, per poi mettere in campo finanziamenti per aumentare lo standard qualitativo dei servizi, ed attrarre specializzazioni e capacità umane".

"Insomma, la provincia di Savona non è seconda a nessuna e merita di essere valutata per trasformare le nostre strutture a livelli di competitività con le provincie e le Regioni confinanti. E soprattutto tener conto anche degli aspetti geografici che hanno in certe zone come la Val Bormida una importanza che va oltre la semplice conta dei residenti, un tema che si incrocia con lo sviluppo delle infrastrutture viarie - prosegue - Oggi più che mai dobbiamo pretendere dai rappresentanti regionali delle compagini politiche, più attenzione sui contenuti e un po’ meno sugli aspetti di partito; la Provincia di Savona proprio perché è un territorio turistico e in parte montuoso non può essere gestito come fosse nella pianura padana".

"Chiediamo una maggiore consapevolezza da parte di tutti e soprattutto da chi è preposto a pianificare gli interventi; non devono esistere differenze, lo standard qualitativo e operativo delle nostre strutture deve avere uno standard di alto livello, e soprattutto come un nascituro ha diritto di avere il meglio delle tecnologie oggi esistenti. Anche l’anziano che va in pronto Soccorso merita attenzione e sostegno e soprattutto non può rimanere dieci dodici ore su una barella - concludono dal Psi -Vogliamo una sanità migliore, una sanità per tutti, accessibile economicamente a parità di standard qualitativi. Si alla sanità pubblica, si ad un confronto con i sindaci del territorio; i cittadini lo pretendono".