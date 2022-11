Punto Nascite, Orsi risponde all'attacco di Santi: "Non ho direttive e indicazioni da lui come capogruppo da circa un anno"

“Sono poco interessato, nè credo lo siano i Savonesi, alle polemiche del consigliere Santi e alle 'belle parole' che mi ha dedicato".

È scontro nello stesso gruppo consiliare (Toti per Savona. ndr) in comune a Savona tra il consigliere Fabio Orsi e il suo capogruppo Pietro Santi che oltre a criticare la manifestazione che si terrà domani pomeriggio in Piazza Pertini a difesa del Punto Nascite dell'ospedale San Paolo, ha puntato il dito contro la presenza dello stesso Orsi al presidio.

"Di lui, dal quale non ho direttive, proposte, convocazioni, indicazioni da capogruppo da circa un anno, mi ha preoccupato, semmai, la sua dichiarazione dei giorni scorsi in cui afferma che si deve innanzitutto fare l’interesse dei liguri anziché dei savonesi (chissà cosa ne pensano i suoi elettori) - continua Orsi - Detto ció, e precisato che domani non sarò in piazza, pur condividendo l’intento che la anima, non si può non rilevare che L’Unità di intenti e la partecipazione di tutti, anzi quasi tutti, ha portato a prese di posizione precise ed importanti da parte della Regione e questo è un primo grande anzi fondamentale risultato".

"Naturalmente, passo passo, si dovrà seguire con grande attenzione tutte le fasi che dall’adozione formale del Documento da parte della Giunta porteranno all’approvazione in consiglio regionale del Piano, in modo coerente con le rassicurazioni ricevute" ha concluso il consigliere Fabio Orsi.

Non sono mancate le stoccate da parte di Santi anche al Partito Democratico specificando che "devono cercare di rimanere a galla facendosi pubblicità".

Non è tardata così ad arrivare la risposta del capogruppo del Pd in consiglio comunale Alessandra Gemelli.

"Siamo contenti che Santi sia rassicurato ma siccome non lo siamo né noi né i cittadini del comprensorio savonese, dopo il successo della raccolta firme, domani ci sarà una grande manifestazione pubblica ed andremo avanti con altre iniziative sino a che non avremo la certezza che Toti avrà abbandonato quest'insensato ed insano progetto".