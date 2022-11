Punto Nascite, Santi contrario alla manifestazione in piazza: "Non ha senso, il sindaco dovrebbe invece rassicurare i savonesi"

"Mi chiedo cosa vanno a protestare a fare".



Esordisce così il capogruppo della lista Toti per Savona Pietro Santi sulla manifestazione prevista domani pomeriggio in Piazza Pertini con al centro il Punto Nascite dell'ospedale San Paolo.



"Credo che sia doveroso sicuramente per un buon amministratore della città di Savona vigilare e stare in allerta perche il Punto Nascite venga garantito per il futuro - dice Santi - Ma quando il presidente della Regione e l'assessore alla sanità mi hanno detto che non è in discussione e che è giusto che Savona abbia il Punto utile anche ai genovesi, questo vuol dire che il problema è risolto, questa manifestazione di domani è solo politica e non ha alcuna utilità".



"Ritengo che quando c'è un'assicurazione da parte dei vertici della Regione Liguria che sono competenti in materia, mi chiedo cosa vadano a protestare a fare. Come ha detto Vaccarezza è una manifestazione del nulla - ha continuato il consigliere comunale - mi stupisce che il sindaco di Savona che ha avuto rassicurazioni, affermazioni di garanzia da parte di Toti e Gratarola, invece di rassicurare i cittadini, va in piazza. Capisco il Pd che sconfitto in tutte le elezioni deve cercare di rimanere a galla facendosi pubblicità. Non è utile per i cittadini savonesi però tutto ciò".



In piazza scenderanno anche componenti della minoranza a Palazzo Sisto come ad esempio il consigliere della lista dello stesso Santi Fabio Orsi.



"È una presenza che non ha alcun senso" conclude Pietro Santi.