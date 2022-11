Savona, convegno della Uil con l'Asl2: "Nessuno deve essere lasciato indietro" (FOTO E VIDEO)

La Uil chiede alla Asl 2 dialogo e azioni concrete per sostenere il diritto alla salute sul territorio: nessuno deve essere lasciato indietro. Un dialogo con l'Asl2 per fare il punto sul sistema sanitario savonese e sui progetti legati al Pnrr. Questi i temi principali al centro del convegno organizzato questo pomeriggio dalla Uil a Savona.

Con il direttore Socio Sanitario dell'Asl Monica Cirone, il sindacato ha voluto avviare un dialogo per sostenere le esigenze territoriali del savonese nel settore socio sanitario per un servizio all’altezza dei bisogni della popolazione anziana e fragile, dei cittadini che devono avere accesso incontrastato alla salute e dei lavoratori che hanno il diritto di lavorare in sicurezza e di essere formati adeguatamente.

Al centro dell'incontro i punti nevralgici della sanità sul territorio: l’apertura delle case di comunità, l’efficientamento dei reparti degli ospedali Santa Corona di Pietra Ligure, San Paolo di Savona e chiarezza sull’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.Secondo la Uil, occorre innanzi tutto procedere con i tre tavoli di discussione e lavoro, come scaturito dall’incontro tra le organizzazioni sindacali confederali e l’assessore Gratarola, per comprendere al meglio la programmazione sul Piano socio sanitario regionale e rifare il punto sui fondi del Pnrr.

commenta Sheeba Servetto, segretaria confederale regionale Uil Liguria con delega al savonese e organizzatrice dell’evento”.La Uil chiede inoltre alla sanità territoriale di aprire un dialogo fitto sulle criticità per avere servizi efficienti e sostenibili.

Hanno partecipato al dibattito Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria, Claudio Gallo, segretario Uil Pensionati Savona e Alfonso Pittaluga, segretario regionale confederale Uil Liguria.