Questa mattina con inizio alle ore 9 è stato programmato un intervento di manutenzione all'acquedotto civico di Alassio con la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua potabile.

Queste le zone coinvolte: via Mazzini; piazza S. Ambrogio; via S. G. Bosco; via L. Da Vinci; via Mameli; vico della Chiusetta; via Leone XIII; via al Piemonte.

L’erogazione sarà normalmente ripristinata in giornata al termine dei lavori.