Albenga, 3 arresti e un Daspo per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

Tre arresti della Polizia locale per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale nelle ultime settimane ad Albenga: soggetti fermati hanno subito la pena del Daspo urbano e della detenzione in carcere.

Entrando nel dettaglio degli interventi:

Martedì 16 Aprile, una persona è stata fermata, appena scesa da un autobus di linea in piazza del Popolo, per un controllo. L’uomo ha tentato di sfuggire agli accertamenti in maniera violenta ed è stato prontamente arrestato e segnalato alla Questura di Savona. Condannato per direttissima al divieto di dimora nel territorio comunale di Albenga, gli è stato comminato inoltre dal Questore il Daspo Urbano che consiste nel divieto di ritorno per anni 4 nella città ingauna.

Venerdì 19 Aprile, a seguito di alcuni controll,i è stato tratto in arresto H.M. straniero di 23 anni, residente in Albenga, trovato in possesso di sostanza stupefacente. Il giovane ha cercato di opporsi ai controlli ed è stato arrestato e giudicato con rito direttissimo. È stato associato presso il carcere di Imperia in attesa di ulteriori determinazioni in tribunale davanti All'autorità Giudiziaria.

Mercoledì 24 aprile, anche grazie a segnalazioni che hanno portato ad attente attività di indagini da parte del personale dell'Ufficio di Sicurezza Urbana, è stato arrestato un giovane trovato in possesso di sostanza stupefacente, materiale atta al confezionamento, telefoni cellulari e denaro provente dell’attività illecita. In data 26 Aprile a seguito di udienza di convalida presso il Tribunale di Savona, il giovane è stato immediatamente associato al carcere di Imperia in attesa di ulteriori determinazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Lavoro intenso, quello degli agenti della Polizia locale di Albenga, scaturito sia dalle segnalazioni ricevute dai cittadini, sia dal costante presidio del territorio attuato da tutte le specialità del corpo, con personale in divisa e in abiti civili.