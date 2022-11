Loano, incontro della coalizione di centrodestra all'insegna dell’unità politica

Ieri sera si è svolta una riunione conviviale del centrodestra, organizzata dal vice presidente del circolo Fratelli d’Italia Loano-Boissano Luca Steffanina, per festeggiare il primo anno di amministrazione a Loano.

Erano presenti il Senatore Paolo Ripamonti, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il commissario provinciale di Fdi Claudio Cavallo, i segretari cittadini dei partiti della coalizione Demis Aghittino, Alessia Cepollina, Giovanni Battista Cepoliina, Massimo Zarrillo, i consiglieri comunali di Loano e tanti sostenitori.

Oltre ai festeggiamenti si è parlato di politica ribadendo la strategia di lavorare come centrodestra unito per affrontare le nuove sfide elettorali sia per l’elezione del presidente della Provincia che per il rinnovo dei Sindaci e dei consiglieri comunali che andranno in scadenza nella prossima primavera.

Grande soddisfazione per il clima positivo di unità politica e di azione sul territorio rafforzata dalla consapevolezza di essere al governo della provincia, della Regione e finalmente anche al governo della Nazione.