A Borgio l'incontro delle scuole con la Polizia Ferroviaria (FOTO)

Nella mattinata di oggi, la classe quinta della Scuola Primaria di Borgio Verezzi e la classe quinta del plesso Papa Giovanni XXIII di Pietra Ligure hanno partecipato all'incontro con la Polizia Ferroviaria presso la stazione di Borgio Verezzi.

L'iniziativa si inserisce nel Progetto di Educazione alla legalità in ambito ferroviario, dal titolo "Train to be cool", che ha coinvolto in giornate diverse tutte le classi quinte della Scuola Primaria e le classi terze della scuola secondaria dell'IC di Pietra Ligure.

All'incontro odierno ha partecipato la Dirigente scolastica Giuseppina Manno insieme all'assessore del Comune di Borgio Verezzi Veronica Aicardi.

I Poliziotti presenti hanno fornito molte informazioni e dato consigli per la sicurezza delle persone che transitano presso la stazione. Hanno sensibilizzato gli studenti sull'importanza di assumere comportamenti civili nel rispetto delle norme e delle persone che lavorano e/o usufruiscono del mezzo di trasporto pubblico. I bambini hanno partecipato con interesse e curiosità ponendo svariate domande e condividendo le loro personali esperienze.

Prima di lasciare la stazione ferroviaria gli alunni, con l'ausilio degli agenti, hanno provato ad organizzare un ipotetico tragitto in treno leggendo gli orari sul monitor e prenotando il biglietto elettronico dalla apposita macchina presente in sala d'attesa.