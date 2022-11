Nuovo direttivo per l'Associazione Giovani Alassio: Pietro Gianetti eletto presidente

Nuovo direttivo per l'Associazione Giovani Alassio che avrà durata triennale. Ieri si è tenuta la riunione del Consiglio in assemblea straordinaria: eletti all'unanimità il presidente Pietro Gianetti, il vicepresidente Luca Iaria, il tesoriere Matteo Manfredi, il segretario Samuele Giribaldi e il responsabile della comunicazione Gabriele Crisonà.

“Ci aspettano anni di duro lavoro – racconta il presidente Gianetti – nei quali tutto il direttivo intende procedere sul buon percorso già intrapreso dai nostri predecessori, ma in una ottica diversa, attribuendo molto valore agli eventi culturali nella nostra città; in questo periodo procederemo in una fase di ascolto con tutti coloro che possono aiutarci, dalle associazioni di categoria fino alle istituzioni".

"Mi sento di ringraziare per la disponibilità e per tutto il lavoro sin ora fatto il mio predecessore Giacomo Aicardi e tutti i suoi compagni", conclude il neo presidente.