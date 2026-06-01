"Giugno in Cantina" con Vite in Riviera: i luoghi del vino aperti per tutto il mese

Luoghi del buon bere aperti per tutto il mese nel Ponente Ligure. Giugno in Cantina è la nuova iniziativa dell’attivissima rete di imprese Vite in Riviera (23 aziende con sede nelle province di Imperia e Savona), le cui aziende propongono una ricca serie di appuntamenti presso le loro sedi, tra botti, filari, toccando anche altre suggestive location.

Interessate località della costa e del primo entroterra (Camporosso, Imperia, Chiusavecchia, Albenga, Finale Ligure, Ortovero, Ranzo, Quiliano), arrivando sino ai piedi delle montagne (Pieve di Teco, Pornassio, Cosio d’Arroscia e Roccavignale).

Oggi va di moda chiamarle esperienze, per gli esperti si parla di enoturismo. Non solo vino e non solo calici: il cartellone comprende anche degustazioni di specialità tipiche e prodotti a km0, musica, visite, camminate, grigliate, partecipazione a eventi e così via. Da segnalare la proposta congiunta di tre aziende che gravitano tra Valle Impero e Valle Arroscia: una forma di collaborazione che conferma lo spirito che anima le realtà della rete.

Il clou è in programma in occasione del weekend di passaggio tra primavera ed estate, quello caratterizzato dalle notti più corte dell’anno, ribattezzato Solstizio DiVino.

In giugno, nonostante i tanti impegni in sede, Vite in Riviera sarà nuovamente presente a rappresentare le eccellenze del Ponente in due prestigiose manifestazioni che si terranno nel capoluogo regionale e nell’estremo Levante: “Mare&Mosto” (Genova, 7-8 giugno), con un’inedita Masterclass - curata da Jacopo Fanciulli - dedicata agli Spumanti e ai Rosati, e “Liguria da Bere” (La Spezia, 26-27-28 giugno).

aMaccia

GIUGNO IN CANTINA

TUTTI GLI APPUNTAMENTI PROPOSTI DALLE SINGOLE AZIENDE

programma completo disponibile anche su www.viteinriviera.it

Via Umberto I, 56 - Ranzo (Im)

Tutto il mese, nei fine settimana: aperto per visite e degustazioni, su prenotazione. Recapiti: +39.366.9022107 - 328.0176445. www.amaccia.it - info@amaccia.it.

Anfossi

Via Paccini, 39 - Albenga, località Bastia

Tutto il mese, nei fine settimana: degustazioni al sabato dalle ore 17 e, inoltre, su prenotazione. Recapito: +39.339.6715569. www.anfossi.net - luigi@anfossi.net.

BioVio

Via Crociata, 24 – Albenga, località Bastia

Tutto il mese: aperto per visite e degustazioni, su prenotazione. Sabato 20 (ore 10.30-17.30): visita alla cantina, verticale di Pigato di 5 diverse annate, degustazione di olio evo da Taggiasca e prodotti tipici da abbinare ai vari calici. Costo: 38 €. Gradita la prenotazione. Recapiti: +39.0182 21856 - 335.1361851. www.biovio.it - visite@biovio.it.

Bruna

Via Umberto I, 81 - Ranzo (Im)

Tutti i sabato: aperto per visite ai vigneti e degustazioni, su prenotazione. Recapiti: +39.349.7214868. www.brunapigato.it - info@brunapigato.it.

Cascina Feipu dei Massaretti

Regione Massaretti, 8 - Albenga

Tutto il mese: visita ai vigneti e degustazione presso la cantina, su prenotazione. Venerdì 19: pranzo presso “Albenga in Tavola On the Road” (Albenga, Regione San Giorgio, 15), con abbinamento del Pigato. Sabato 20 (dalle ore 18.30): “Pigato sotto le stelle”, aperitivo lungo con prodotti e sfiziosità liguri, presso la propria cantina, in collaborazione con “Albenga in Tavola”, solo su prenotazione. Domenica 21 (ore 8.30-10:30): visita guidata nel vigneto con degustazione, solo su prenotazione. Recapiti: +39.347.3793229 - 340.9138540 - www.aziendamassaretti.it - mirco.mastroianni.albenga@gmail.com.

Dell’Erba

Regione Marixe SP19 - Albenga

Tutto il mese: dal giovedì al sabato apertura per degustazioni con prodotti tipici, su prenotazione. Martedì 2: AperiWine Live, musica dal vivo con Gino e Depa, con calici di vino, piattini di prodotti locali e cucina casereccia. Venerdì 19: AperiWine Live: musica dal vivo con RedTie, con calici di vino, piattini di prodotti locali e cucina casereccia. Recapiti: +39.340.3182092. www.aziendaagricoladellerba.com - az.agricoladellerba@gmail.com.

Enrico Dario

Via Massari, 4 – Albenga, località Bastia

Sabato 6 e sabato 13: visite e degustazione in cantina, dalle ore 17, su prenotazione. Recapiti: +39.320.5510946. www.enricodario.it - info@enricodario.it.

Fontanacota - Cascina Nirasca - Ramoino (in collaborazione)

Fontanacota: Strada Provinciale, 137 (Pornassio, Im)

Cascina Nirasca: Via Alpi, 3 (Pieve di Teco, località Nirasca, Im)

Ramoino: Via XX Settembre s.c. 8 (Chiusavecchia, località Sarola, Im)

Tutto il mese: degustazioni presso le singole cantine, su prenotazione. Venerdì 19: “Tramonto in Cantina” presso Fontanacota (Ponti di Pornassio): dalle 19 alle 22, nel suggestivo prato antistante la cantina. Visita guidata della cantina (organizzata a turni, in base all’affluenza), a seguire vini delle tre aziende con un format dinamico stile “open bar”. Intrattenimento: 1 ora di musica live. Food: buffet rustico in accompagnamento con stuzzichini, torte salate, focacce e pizze. Costo: 30€ a persona.

Domenica 20: “Vino, Food & Jazz Fusion”(presso Ristorante Ramoino), con degustazione dei vini delle tre aziende e ricco buffet servito direttamente dallo chef. Recapiti: +39.333.9807442 (Fontanacota); +39.335.5809589 (Cascina Nirasca); +39.0183.52646 (Ramoino). www.fontanacota.it - info@fontanacota.it www.cascinanirasca.org - cascinanirasca@gmail.com www.ramoinovini.com - fabiana@ramoinovini.com.

Foresti Wine

Corso Italia, 186 - Camporosso (Im)

Tutto il mese: degustazioni e visita cantina, su prenotazione. Venerdì 19 e sabato 20: dal primo pomeriggio fino a chiusura, alla scoperta dei vini più rappresentativi in un’atmosfera conviviale, con assaggi di prodotti tipici, su prenotazione. Costo: 5 € a calice. prenotazione). Recapiti: +39.351.959.2587 - www.forestiwine.it - info@forestiwine.it.

Il Baggio Pellegrino

Via Mendatica, 16 - Cosio di Arroscia (Im)

Giovedì 4: cena con degustazione presso il ristorante Frisciolata & Fainà di Imperia, via Vieusseux. Info e prenotazioni: +39.0183.8824333 - +39.338.9498257. Venerdì 19: cena con degustazione presso il ristorante Cadò di Cosio d’Arroscia, via Cavour, 5A. Info e prenotazioni: +39.335.6437766). Recapiti: +39.331.6689087. www.ilbaggiopellegrino.it - ilbaggiopellegrino@ gmail.com.

Innocenzo Turco

Via Bertone, 7A - Quiliano

Tutti i giovedì, venerdì e sabato (dal secondo weekend), presso la vigna di via San Pietro (Quiliano, località Valleggia): serate con degustazione vini, birre artigianali Altavia e piattini con prodotti del territorio. Domenica 21: cena presso la vigna di via San Pietro a Valleggia. Recapiti: +39.019.9250445. www.innocenzoturco.it - info@innocenzoturco.it.

La Rocca di Perti

Strada delle Ville, 23 - Finale Ligure

Sabato 20 (dalle ore 17): apericena in agriturismo, con apertura speciale dedicata ai motociclisti. Costo 20 €, inclusi degustazione di 4 calici e prodotti tipici. Recapiti: +39.348.5141553. www.laroccadiperti.it - roccadiperticantina@gmail.com.

La Vecchia Cantina

Via Corta, 3 – Albenga, località Salea

Domenica 21 (dalle ore 17 alle 21): degustazione tra gli ulivi e le rose della cantina, con 4 calici abbinati a formaggi, salumi tipici, focaccia e sardenaira. Costo: 30 €, su prenotazione. Recapiti: +39.339.3793641. www.lavecchiacantinacalleri.it - info@lavecchiacantinacalleri.it.

Roccavinealis

Via Roma, 1 - Roccavignale

Tutto il mese: visita ai vigneti e degustazione di vino e prodotti locali, presso la cantina di località Valzemola, a pochi metri dal negozio-vetrina, su prenotazione.

Domenica 7: giornata con cantina e vigneto aperti, nell’ambito della manifestazione Roccawine, a Roccavignale. Ore 9-11.30: “Camminando al Rokkawine”, camminata enogastronomica di 9 o 13 km, con partenza da Valzemola e arrivo a Pianissolo. Costo: 20 €. Ore 13- 20 (frazione Pianissolo): degustazione vini di 40 cantine con stand gastronomici e musica dal vivo con la Jerry Cariello’s Band (costo 35 €, tutto incluso). Servizio navetta attivo dalle 13 tra Cantina e Pianissolo.

Recapiti: +39.393.3305772 www.roccavinealis.it - info@roccavinealis.it

Sommariva

Via G. Mameli, 7 - Albenga

Tutto il mese: visita al Museo Sommariva “Civiltà dell’Olio” (domenica chiuso). Recapiti: +39.0182.543622. www.oliosommariva.it - info@oliosommariva.it.

Tenuta Maffone

Via Case Soprane, 22 – Pieve di Teco, località Acquetico (Im)

Tutto il mese: apertura sede per visite e degustazioni, su prenotazione. Sabato 20: partecipazione alla “Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia” nel centro di Pieve di Teco, con degustazioni ed eventi musicali-culturali. Sabato 27 (in cantina): grande grigliata nel vigneto, con abbinamento di Ormeasco e Granaccia, su prenotazione. Recapiti: +39.347.1245271 - 339.6582592. www.tenutamaffone.it - info@tenutamaffone.it.

Torre Pernice

Regione Torre Pernice, 3 - Albenga

Tutti il mese: apertura nei weekend per visite, su prenotazione. Tutti i sabato (ore 20): apericena con degustazione (aperitivo a 8 €, apericena a €, cena con menù degustazione 40 €). Recapiti: +39.0182.20042. www.torrepernice.it – info@torrepernice.it.

Viarzo

Via Viarzo, 20 B - Quiliano

Tutto il mese: visite e degustazioni, su prenotazione. Sabato 20 (ore 20): “Solstizio con picnic al tramonto”, con benvenuto sul tetto della cantina e cestino gourmet con un vino a scelta tra Bricco dei Bambini, Grixo o Trexenda. Costo: 40 €, su prenotazione. Recapiti: +39.349.2661151. www.viarzo.it – agriviarzo@viarzo.it.

Viticoltori Ingauni

Via Roma, 3 - Ortovero

Tutti i sabato del mese (ore 10.30-12.30): degustazione in cantina (3 assaggi con stuzzichini) a 5 €. Consigliata la prenotazione. Venerdì 19 (ore 18-20.30) e sabato 20 (ore 10.30-13):aperitivo in cantina con degustazione 4 vini a scelta o Gin Tonic “Bolina” (Distilleria Salsano), piattino di prodotti locali in abbinamento. Costo: 15 €, su prenotazione. Martedì 30: Festa dei 50 anni della Società Cooperativa, a invito. Recapiti: +39.0182.547127. www.viticoltoriinganuni.it - info@viticoltoriingauni.it.

Enoteca Regionale della Liguria - sede di Ortovero

Via alla Chiesa – Ortovero

Aperto da giovedì 4 a sabato 6 giugno (dalle ore 18 alle 21), per degustazioni abbinate a stuzzichini e prodotti a km0, su prenotazione. Recapiti: +39.366.8726643. www.viteinriviera.it – info@viteinriviera.it.