Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Fidapa Finale pronta a sostenere due iniziative

104 il numero delle vittime di femminicidio quest’anno, di cui 88 avvenuti in ambito familiare. Numeri che ogni anno tristemente si ripetono.

Il rischio è quello di abituarsi a questa violenza e sottovalutarla. Fidapa Finale Ligure ha scelto, per la giornata mondiale del 25 novembre, di sostenere e patrocinare due iniziative che voglio tenere i riflettori puntati sul problema ma in maniera inusuale.

“Tazzine Rosse” è un progetto ideato dall’Associazione Save The Woman che verrà realizzato da studenti di alcune classi di seconda media dell’istituto comprensivo di Pietra, Borgio Verezzi e Val Maremola nei mesi da gennaio e marzo 2023 e che verrà presentato durante l’inaugurazione della panchina rossa di Via IV novembre a Borgio Verezzi il 25 novembre alle 11,30 e successivamente al Teatro Gassman.

La tazzina del caffè, un piccolo oggetto familiare che diventa testimone di quella violenza che troppo spesso accade tra le mura di casa, luogo che per antonomasia dovrebbe significare sicurezza ed amore, e poi lo racconta attraverso le decorazioni realizzate dai ragazzi con l’aiuto di maestri ceramisti.

Le tazzine verranno vendute e il ricavato andrà a favore di un ente scelto dalle Scuole e Save the Woman per continuare a combattere il fenomeno dei femminicidi.

Il secondo evento è uno spettacolo di musica, canzoni e arte realizzato della band Genovese Ars Populi in collaborazione con la Professoressa Federica Ciribì. Ritmi caraibici ed ironia il mix de “L’Arroganza del Pisello” il 25 novembre ore 21,00 Teatro Gassman Borgio Verezzi e durante il quale parleremo del progetto di Rosella Scalone “Non posso parlare” , Presidente di Save the Woman e socia Fidapa di Finale Ligure,” una chatbot che supporta l’azione delle strutture del territorio nella lotta contro la violenza verso le donne fornendo aiuto ed informazioni in maniera completamente anonima 24 h su 24.

"Gli uomini hanno una immensa propensione per il bene ma anche una indiscussa capacità per il male - spiega Maria Gabriella Tripepi, presidente di Fidapa Finale Ligure - Dobbiamo affrontare questa sfida traendo ispirazione da progetti come questi. Problemi grandi come la violenza contro la donna possono essere sconfitti dal coraggio e la forza di migliaia di piccoli gesti che insieme possono portare a grandi risultati. Rispetto, gentilezza ed ascolto ne sono le basi. 'Como posso aiutare' è il motto alla base del nostro agire, Noi, Fidapa sezione di Finale Ligure ci siamo!".