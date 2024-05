"Sci di fondo on the beach" a Laigueglia, tanti campioni e squadre da tutta Italia per la tredicesima edizione

Una grande giornata di sport, di divertimento, ma anche di solidarietà. A Laigueglia, sabato 4 maggio, torna lo “Sci di fondo on the beach” organizzato dall’agenzia Eccoci con il contributo di Bottero Ski e del Comune di Laigueglia e di diverse aziende del territorio e nazionali che da tredici anni sostengono la manifestazione promossa in favore della Fondazione Airc.

Cinque i super campioni presenti all’evento che si svolgerà sulla spiaggia del borgo marinaro laiguegliese: Elisa Brocard, Alessandra Merlin, Corrado Barbera, l'ex campione di sci alpino Luca Pesando ed anche un giovane plurimedagliato bergamasco Stefano Negroni.

Una stella del circo bianco arrivato secondo nella staffetta ai

campionati italiani allievi Santa Caterina, secondo nell’individuale ai campionati italiani allievi Santa Caterina, secondo anche ai campionati regionali allievi inseguimenti Riale e quarto alla coppa Italia Ride allievi individuale Schilpario.

"Dopo l’entusiasmante settimana dedicata al beach volley, con moltissimi turisti che hanno seguito i tornei con campioni e bambini, ci apprestiamo a vivere un altro weekend altrettanto importante, sempre dedicato alle attività outdoor. Sabato è in programma lo Sci di fondo on the beach che vedrà la partecipazione di tanti campioni dello sci e squadre provenienti da ogni parte d’Italia; domenica poi, tra la costa e la collina del nostro borgo, si correrà il trail Tra terra e cielo, memorial Marco Foschi, un altro evento sportivo che il nostro comune ha patrocinato sempre con l’obiettivo di sostenere le attività all’aria aperta per far conoscere e bellezze della nostra Laigueglia», dice il sindaco Giorgio Manfredi.

Tutto pronto dunque per il grande evento che si svolgerà in uno dei Borghi più belli d’Italia. Lo “Sci di fondo on the beach”, è una spettacolare manifestazione che ogni anno incanta il pubblico che segue con entusiasmo le sfide sul litorale laiguegliese.

"Quella di quest’anno – prosegue Marco Dottore, l’organizzatore - è un’edizione davvero speciale: sancirà il gemellaggio con un’altra manifestazione “Tra mare e cielo”, il trail memorial Marco Foschi in programma domenica 5 maggio, sempre a Laigueglia. Non mancheranno poi le curiosità e le novità a cominciare dalla partnership con la testata “Fondo Italia”".

Ai nastri di partenza ci saranno moltissime squadre: Clusone (BG), Ponte di Legno (BS), Serravalle Scrivia (AL), Valle Stura (CN), Pragelato (TO), Valle Pesio (CN), Valle Ellero (CN), Valsavarenche (AO) Prali (TO), Subiaco (ROMA). Sono previste altre squadre partecipanti al momento dell'iscrizione di sabato mattina. «Quella in programma sabato 4 maggio – continua Marco Dottore - sarà una edizione all'insegna della solidarietà e dell'inclusività con la partecipazione dello sci club Prali Special Olympics.

L'evento, come sempre, sarà a carattere ludico-sportivo e anche quest'anno vedrà sfidarsi sulla spiaggia compagini provenienti da diverse località sciistiche, ma anche team locali che faranno di tutto per difendere l'onore della propria bandiera.

Il programma della manifestazione prevede che sulla sabbia di Laigueglia - dai bagni comunali antistanti piazza Garibaldi sino ai bagni della scuola vela Aquilia (comprendendo la parte di spiaggia dedicata ai pescatori professionisti e quella dei non professionisti), si svolgano le gare di sci di fondo (squadre ufficiali e squadre junior), biathlon, fat bike, "tiro allo slittino", corsa con le ciaspole. Non mancherà neanche la marcia acquatica.

Le iscrizioni (gratuite) sono ancora aperte. I requisiti richiesti? Una squadra formata da 4/5 elementi, munita di entusiasmo e voglia di divertirsi. Per formalizzare la propria adesione, scrivere una mail ad agenzia@eccoci.it o telefonare al numero 335/5993573 (Marco Dottore). Ci si potrà iscrivere anche al Trail di domenica 5 maggio e i partecipanti allo Sci di fondo on the beach potranno beneficiare di uno sconto per la partecipazione.

L'organizzazione di Sci di fondo on the beach 2024 è a cura della "Eccoci Eventi" di Alassio. La giornata avrà finalità benefiche, per mezzo di una raccolta fondi a favore della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro (per informazioni: www.scidifondonthebeach.com).

Sostengono l’evento "Bottero Ski" di Limone Piemonte, in co-partecipazione con il Comune di Laigueglia e con tutte le associazioni e categorie cittadine (media partner TGevents Television che poi trasmetterá un lungo servizio sull'evento). La giornata avrà finalità benefiche, per mezzo di una raccolta fondi a favore della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro (per informazioni: www.scidifondonthebeach.com).

Un evento in collaborazione con Rossignol, Dynastar, Lange, Leki, Galup, Olio Raineri, Incantesimo Design, AV insegne, Acquario di Genova, Valle Pesio Servizi, Qui Laigueglia, Vivaio Montina. Novità assolutamente da annunciare per sci di fondo: diretta social sui canali di Tgevents Television e diretta web radio con Radio Jasper Savona su radiojasper.it.