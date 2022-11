Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le scarpette rosse nelle vetrine dei commercianti delle Albisole: "Per un momento di riflessione"

Il 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e anche quest'anno sono centinaia i casi di femminicidio, abusi e soprusi ancora subiti in Italia e all’estero, come ci ricordano ogni giorno i fatti di cronaca.

Lo Sportello Antiviolenza Alda Merini odv ha deciso di richiamare l'attenzione su questa ricorrenza coinvolgendo i commercianti delle Albisole, che hanno aderito con viva e sentita partecipazione.

Nei prossimi giorni nelle vetrine, già festosamente addobbate per il Natale, si potrá cosí cogliere una nota dissonante: le scarpette rosse di ceramica, simbolo internazionale della violenza sulle donne.

Per un momento di riflessione, per invitare tutti a non girare la testa davanti ad un fenomeno che purtroppo colpisce ovunque e chiunque, per non dover ricordare ogni anno che nascere donna puó essere un pericolo!

L'iniziativa è patrocinata dai Comuni di Albissola Marina, di Albisola Superiore e da Aicc, l'Associazione italiana delle Città della Ceramica.