Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Genova-Ventimiglia presso la stazione di Sampierdarena: in corso intervento dei vigili del fuoco per una fuga di gas tra via Buranello e piazza Vittorio Veneto, nella delegazione genovese.

Il personale della Sala Operativa regionale è in contatto anche con Rfi: la linea ferroviaria, temporaneamente interrotta, è ora in fase di riattivazione.