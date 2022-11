Sanac, RHI acquisisce refrattari da Dalmia, l'apprensione dei sindacati: "Siamo preoccupati"

"RHI Magnesita, il principale fornitore globale di prodotti refrattari, annuncia oggi l'acquisizione del business indiano dei refrattari di Dalmia Bharat Refractories Limited ("DBRL"). DBRL è uno dei principali attori refrattari dell'India e un partner fidato a lungo termine per i clienti nella regione".

Questo, tradotto dall'inglese, l'inizio del comunicato pubblicato sul sito di RHI, che sta creando apprensione nei lavoratori e nei sindacati Sanac.

Il motivo? Sia RHI che Dalmia sono le due società che hanno presentato le manifestazioni di interesse per l'acquisizione dell'azienda che ha anche sede a Vado Ligure e che da anni è in difficoltà.

La prima, multinazionale austriaca, leader mondiale per la produzione di refrattari e la seconda, colosso indiano che si era già presentato al secondo bando per poi ritirarsi. In quest'occasione Rhi avrebbe quindi acquistato refrattari proprio da Dalmia.

Uno sviluppo che non fa star tranquilli i sindacati e i dipendenti che giusto ieri hanno incontrato in Regione i capigruppo regionali e gli assessori allo sviluppo economico Andrea Benveduti e al lavoro Augusto Sartori. Il prossimo 6 dicembre poi è stato calendarizzato un incontro al Mise.

"Abbiamo chiesto l'intervento di tutti e loro hanno detto che si attiveranno - Venerdi rimanderemo inviti a tutti i politici regionali e nazionali per far sì che siano presenti. Gli abbiamo posto un quesito oltre alla cronologia dei fatti, spiegando che abbiamo visto che dal sito ufficiale di Rhi risulta che il 19 novembre hanno assorbito il business del refrattario di Dalmia, aziende entrambe che hanno partecipato al nostro bando. Noi ora siamo preoccupati, c'è un problema sul problema" ha detto Alessandro Bonorino, Filtcem Cgil, rsu Sanac Vado.

"Abbiamo raccontato tutte le problematiche illustrando l'ultima novità in merito alla formalizzazione delle due domande di acquisizione da parte di Dalmia e RHI. Il problema però è che cercando dal sito di RHI è uscita una notizia che ci ha sbalordito, dove loro hanno dichiarato di aver acquisito la parte refrattari di Dalmia - ha continuato Corrado Galvanico, Femca Cisl - Ora però siamo preoccupati, vuol dire che di una delle due ne è rimasta una? Diventa un problema anche per l'aggiudicazione. Ci siamo comunque premurati di dire a Benveduti che faccia un appello al Ministro che all'incontro al Mise non ci sia solo il funzionario ma anche la parte politica e vedremo quale sarà la risposta".

"Crediamo che sia un passo avanti nella risoluzione dell'annosa vertenza Sanac, ma tuttavia non possiamo sbilanciarci circa le reali intenzioni di queste società, ricordando che l’azienda sta soffrendo una riduzione delle attività produttive derivate dal mercato, oltre alla mancanza di commesse da oltre un anno da parte di Acciaierie d’Italia - avevano dichiarato da Filtem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil - Attenderemo il periodo di due diligence e i piani industriali ed occupazionali che intenderanno presentare le aziende in gara per dare un giudizio di merito a riguardo. Occorre avere massima cautela e grande attenzione. Per noi i punti cardini di questa vertenza erano e rimangono il mantenimento occupazionale e le attività di tutti i siti produttivi. Senza queste condizioni, si rischierebbe di perdere un grande pezzo della manifattura industriale nazionale che, per professionalità e competenze, sarebbe difficile recepire altrove, lasciando falcidiato il sistema produttivo siderurgico nazionale. Saremo pronti, in mancanza di risposte certe, ad alzare il livello di mobilitazione che già abbiamo dimostrato con le manifestazioni congiunte dell'11 novembre sui territori di Massa, Vado Ligure, Grogastu e Gattinara".

Sanac è un'azienda controllata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attualmente in amministrazione straordinaria, e fornisce materiali refrattari fondamentali per i processi di produzione di acciai, lavorando per quasi il 60% del suo fatturato per lo stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto. È stata da sempre legata alle vicissitudini della siderurgia nazionale, anche quando i processi di privatizzazione, a metà anni 90, l'hanno fatta confluire nel Gruppo Riva, che aveva nel contempo acquisito le acciaierie del Paese. Le vicende che hanno travolto lo stesso Gruppo Riva agli inizi degli anni 2010 l’hanno collocata, unitamente agli impianti siderurgici, in amministrazione straordinaria con gestione commissariale.

"Nel 2018, un nuovo accordo con il colosso Franco-Indiano di Arcelor Mittal sulla gestione delle acciaierie ex Ilva, ha aperto uno spiraglio circa il definitivo assetto societario e la conseguente stabilità lavorativa per i circa 300 dipendenti del Gruppo Sanac - avevano spiegato le organizzazioni sindacali in una lettera inviata al neo Ministro delle Imprese e del Made in Italy Alfonso Urso - Nel 2019 ArcelorMittal Italia si aggiudica il primo bando di gara per l'acquisizione di Sanac che tuttavia non perfeziona mai, temporeggiando per anni con fidejussioni bancarie, allo scadere delle quali nel 2022, decadendo il bando stesso, obbliga i commissari a rimettere in vendita la Sanac, attraverso un nuovo ulteriore bando di gara. Questo nuovo bando di gara purtroppo è risultato inutile a causa della mancanza di offerte utili al rilancio del gruppo. Si è proceduto di conseguenza, ad emettere un terzo bando di gara per il quale, come termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, è indicato il 7 novembre prossimo. Ad oggi non ci sono certezze rispetto alle prospettive produttive del gruppo, mentre si acuiscono le preoccupazioni circa le ricadute occupazionali le cui conseguenze potrebbero avere effetti su diversi territori nazionali".

L’aspetto che desta perplessità e preoccupazione nei sindacati è il comportamento di Acciaierie d'Italia (attuale gestore degli impianti siderurgici ex-Ilva) che da azienda partecipata dallo Stato attraverso Invitalia, ha deciso di non rifornirsi di materiale refrattario dalla Sanac da circa un anno.