Giornata contro la violenza sulle donne, tutte le iniziative a Savona per il 25 novembre

L'amministrazione comunale di Savona, in occasione del 25 Novembre, Giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, promuove una serie di iniziative - performance, letture, flash mob, letture e dibattiti - aperte a tutta la cittadinanza e organizzate per sensibilizzare e far prendere coscienza nei confronti di un tema che, purtroppo, è sempre attuale.

Gli eventi sono tanti - alcuni hanno già avuto luogo nei giorni scorsi, altri proseguono anche oltre il 25 novembre - e si svolgono in diversi luoghi della città, compreso Palazzo Sisto che venerdì 25 novembre alle ore 12 ospita, nell'ambito del festival Connexxion, la performance dell'artista Francesca Romana Pinzari intitolata Ti amo troppo, e una serie di incontri e conferenze sul tema con esperti del settore.

“E' molto importante – dice il sindaco Marco Russo – che una città, in occasione di una data così importante, sia in grado di offrire una molteplicità di iniziative organizzate da una rosa di soggetti davvero ampia che si è attivata e si è coordinata perché ogni evento avesse il giusto grado di partecipazione. E' significativo che la città offra così tanti modi perché il 25 Novembre non passi inosservato e dia a tutti lo stimolo per restare vigili di fronte a questo tema: se c'è violenza, fisica o psicologica, non c'è amore”.

GLI EVENTI

Giovedì 24 novembre ore 16-17.30 Sala Punto d'incontro Coop. - Centro commerciale Il Gabbiano Non Sarò Mai Sola - stop alla violenza sulle donne ASD un posto al sole

Venerdì 25 novembre ore 10 IISS Ferraris Pancaldo Aula Paolo Borsellino - Fiorenza Giorgi - incontro riservato agli studenti IISS

Venerdì 25 novembre ore 12 Atrio Comune di Savona, performance di Francesca Romana Pinzari, Ti amo troppo

Venerdì 25 novembre ore 12.30 Piazza Sisto, in collaborazione con Radio Jasper ciclo di interviste 'Donne: Libertà e sicurezza' realizzate dagli studenti delle classi 5C e 5D dell'Istituto Mazzini Da Vinci

Venerdì 25 novembre ore 14.30 - 17.30 Sala Convegni Ordine Avvocati Donne e Violenza - In tempo di pace e in tempo di guerra

Venerdì 25 novembre ore 15.30 Sala Rossa del Comune di Savona La violenza dell'indifferenza Cif Provinciale di Savona, Consultorio Familiare ACF, in collaborazione con Unicef

Venerdì 25 novembre ore 16.30-18.30 Piazza Sisto IV e Piazza Sandro Pertini esibizione allieve Scuola danza 360° performing school nel flash mod One Billion Rising

Venerdì 25 novembre ore 17 Piazza del Popolo Scusate il disagio ma ci stanno uccidendo - Flash-mob itinerante - Non una di meno Savona

Venerdì 25 novembre ore 17.30 Sala Stella Maris – Questore Alessandra Simone - Protocollo Zeus: la prevenzione dei reati di stalking e violenza domestica, seguirà concerto Allegro con moto - Fondazione De Mari

Venerdì 25 novembre ore 18 Cappella ex Ospedale San Paolo, performance inedita di Mona Lisa Tina, Tra te e me

Venerdì 25 ore 20.30 Teatro Cattivi Maestri - Officine Solimano Volevo vedere il cielo di Massimo Carlotto

Mercoledì 30 novembre Circolo Arci La Familiare

ore 16 - Voce a chi non ha più voce le vittime di femminicidio raccontano le loro storie

ore 17 - Scompare una donna. Fuga d'amore, rapimento o ennesimo femminicidio? presentazione libro. Arci, UDI

Mercoledì 30 novembre ore 17 Sede USEI Savona Distanza Violenta