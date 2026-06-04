Turismo, l'assessore Lombardi: “Tutti gli eventi autentici liguri dei Comuni saranno finanziati”

“Voglio rassicurare tutte le amministrazioni coinvolte: i 77 'Eventi autentici liguri' organizzati dai Comuni entrati in graduatoria saranno finanziati nelle modalità previste dal bando”. Così l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi in merito alla graduatoria disponibile sul sito di Regione Liguria, formata in base ai criteri stabiliti nell'Avviso pubblico approvato dal Decreto del Direttore Generale dello scorso 13 aprile 2026.

“Come assessorato al Turismo abbiamo scelto di destinare esclusivamente agli 'Eventi autentici liguri' la quota del Fondo unico nazionale del turismo (Funt) assegnata a Regione dal Ministero del turismo – aggiunge Lombardi - I nostri uffici stanno lavorando per completare l'iter burocratico al fine di ottenere le risorse necessarie”.

L'importo totale è di circa 330 mila euro, di cui 250 mila da fondi regionali e 80 mila da fondi ministeriali: i 77 eventi sono 20 nell'imperiese, 15 nel savonese, 30 nel genovesato e 12 nello spezzino. Oltre a questi, dal 16 al 30 giugno sarà aperto il bando 2026 per i 102 'Eventi autentici liguri' organizzati dalle Pro Loco.

ELENCO DEI COMUNI AMMESSI A 'EVENTO AUTENTICO"

Provincia di Savona: Albenga (Palio storico), Borgio Verezzi (Rassegna cinematografica), Bormida (La castagnata), Calizzano (Festa d'autunno), Carcare (Antica fiera del bestiame), Celle Ligure (Fiori, frutta e qualità), Laigueglia (Fiera di San Matteo), Loano (Carnevaloa), Mallare (Natività di Maria), Massimino (Ravioli in piazza), Millesimo (820° Anno della fondazione di Millesimo), Ortovero (Le nostre radici), Pietra Ligure (Dolcissima Pietra), Quiliano (Granaccia e rossi di Liguria) e Toirano (Festa dei Gunbi).