“Liberi di emozionarci e di emozionare”: un libro per l’atleta e istruttore Mindfulness albenganese Paolo Panero

È disponibile in pre-ordine, presso la casa editrice Bookabook, il libro di Paolo Panero intitolato “Liberi di emozionarci e di emozionare”, presto disponibile nei formati sia cartaceo sia e-book.

Chi segue con assiduità le pagine di Savonanews sa che spesso abbiamo preso in esame i progetti dell’atleta albenganese (alcuni link QUI e QUI ), anche se nel caso di Panero il termine “atleta” è solo in parte rappresentativo, ma a dir poco riduttivo; basta dare una rapida occhiata al suo curriculum per rendersene conto: istruttore Mindfulness protocollo MBSR, cintura nera secondo Dan di Aikido, cofondatore del metodo Kokyu-Do riconosciuto Csen Coni, istruttore fitness - personal Trainer certificato Csen, Asi, Csain. master di Psicologia infantile e adolescenziale e Coaching Sociale per la Motivazione e i Processi di Cambio, Educazione Emotiva e Disturbi del comportamento Infantile.

Questo suo nuovo testo di saggistica racchiude in un certo senso una “summa” di ciò che negli anni ha rappresentato per Panero il suo percorso dapprima di formazione e poi professionale. Un’opera quindi ricca, profonda e articolata che la casa editrice riassume con queste parole: “Oggigiorno le persone dimostrano di avere confusione e smarrimento, dovuti al periodo storico altrettanto confuso e instabile. Questo “manuale” è rivolto ad adulti e ragazzi, a genitori e insegnanti, o in generale a chiunque volesse un aiuto nel gestire le proprie emozioni nei momenti critici. Opera dal contenuto scientifico in cui viene proposta la descrizione del cervello umano in termini anatomici e fisiologici, alternato da mini racconti romanzati basati sul contenuto del capitolo precedente, il tutto utilizzando un metodo comunicativo chiaro e semplice, col tentativo di spiegare come le dinamiche cerebrali nelle diverse situazioni di vita quotidiana, possano innescarsi automaticamente ed incidere sul nostro modo d’essere. Il libro si sviluppa poi con un metodo da attuare in autonomia, con cui cercare di avere consapevolezza del momento presente e individuare tutti quei pensieri denominati automatici, che infestano di default il nostro modo di approcciare alle esperienze”.

Alla domanda sul significato più recondito dell’opera, Paolo Panero risponde: “Perché ho scritto questo libro? Perché servono strumenti per aiutare a non essere succubi dei pensieri, che a causa della società di oggi, digitale, frenetica, con contenuti di scarsa qualità propinati in ogni dove, sono spesso il motivo di depressione e ansia. Questo è un metodo nuovo, il mio metodo: la Mindful-Way. Semplice, divertente e che dona senza dubbio beneficio a chi lo pratica”.