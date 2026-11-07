Albenga, interventi in via Carloforte e nella zona del Self: rimossi giacigli, vegetazione e veicoli abbandonati (FOTO)

La Polizia Locale di Albenga ha effettuato una serie di interventi sul territorio comunale finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza, igiene e decoro urbano.

In particolare, gli agenti hanno effettuato un accesso presso le palazzine di via Carloforte, provvedendo, in collaborazione con SAT, alla rimozione di materassi e altro materiale di fortuna utilizzato per realizzare giacigli. Tutto il materiale è stato raccolto e portato via.

L'area è periodicamente oggetto di monitoraggi da parte della Polizia Locale.

Un secondo importante intervento è stato effettuato questa mattina nella zona del Self, in viale Martiri della Foce. In questo caso si è proceduto alla rimozione di canne e vegetazione che, crescendo in maniera incontrollata, ostacolavano la visuale e creavano situazioni di potenziale criticità.

La vegetazione, infatti, nascondeva alcune porzioni dell'area, che potevano prestarsi ad attività illecite, tra cui lo spaccio, oltre che all'abbandono incontrollato di rifiuti.

Nel corso dell'intervento sono state inoltre rimosse due autovetture in stato di abbandono.

"Con queste operazioni è stato possibile ripristinare una migliore visibilità e fruibilità degli spazi, intervenendo per restituire maggiore sicurezza e decoro alla zona. Nei prossimi giorni si procederà anche alla pulizia completa dell'intera area" spiegano dal Comune.