Provincia, il prossimo 9 gennaio l'election day. Il presidente Olivieri punta al bis: "Disponibile a ricandidarmi"

Saranno chiamati alle urne il prossimo lunedì 9 gennaio i consiglieri comunali, gli assessori e i sindaci dei 65 comuni della nostra provincia per eleggere il nuovo presidente dell'ente sovracomunale.

Da Palazzo Nervi sono stati avviati i procedimenti elettorali necessari con l'indizione degli appositi comizi. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 non solo presso la sede provinciale di via Sormano a Savona ma anche, visto il periodo invernale e il rischio di nevicate, nella sottosezione che verrà installata presso il palazzo comunale di Carcare in piazza Caravadossi.

E un primo possibile nome tra quelli in ballo arriva proprio dalla sede dell'istituzione di secondo livello nell'inquadramento governativo territoriale. A dare l'annuncio di una sua disponibilità per un secondo mandato è infatti, con una nota, l'attuale presidente e sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri.

"Rispondendo anche a richieste pervenutemi da diversi, in particolare amministratori, ritengo opportuno comunicare formalmente la mia disponibilità alla candidatura per la Presidenza della Provincia - si legge -. Ritengo che quello avviato, e confido in corso, sia un percorso molto importante e intenso che ha visto l'Ente Provincia, dopo il periodo veramente difficile ai limiti della 'liquidazione' post riforma 2014, gli ultimi anni in particolare ritrovare una centralità nella funzione amministrativa ed esecutiva e di politica di programmazione territoriale. Personalmente conscio dell'importante e gravoso impegno che rappresenta il ruolo insieme a quello di sindaco del mio paese, dopo aver riflettuto ed essermi confrontato, ho ritenuto concretamente opportuno e coerente manifestare la mia disponibilità a propormi di proseguire in questo impegno".

"Ritengo che in un momento come questo e con i dossier e i 'lavori in corso' su diversi fronti, sia sostanziali (viabilità ed edilizia scolastica in primis) sia di scelte politiche e di attuazione (ciclo dei rifiuti, sistema idrico integrato, materia ambientale nel suo complesso, situazione occupazionale del territorio e prospettive di sviluppo, interventi non procrastinabili nell'ambito delle infrastrutture viarie, ferroviarie e tecnologiche), dare seguito e prosecuzione a un lavoro iniziato possa essere un valore aggiunto per tutto il nostro territorio - continua Olivieri - Il tutto, oltre che per i ruoli e le funzioni di specifica competenza, in una visione politica e di coordinamento e rappresentatività del territorio quanto mai importante, in un'area provinciale come la nostra dove, a fianco del comune capoluogo di Savona e di un numero contenuto di comuni maggiori, la stragrande maggioranza è rappresentata da piccoli comuni, nonché per una funzione di sinergia e rappresentatività trasversale sia territoriale che politica in questo frangente dove si rileva da più parti, oltre che da quella specifica degli addetti ai lavori anche dal mondo produttivo, della società civile e dell'associazionismo, una necessità di rappresentatività del territorio, insieme a tutti i sindaci, per arrivare alle istituzioni di riferimento superiore, Regione e Governo Centrale, con tutti i Ministeri".