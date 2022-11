Bardineto, il sindaco Mattiauda lancia un appello alla cittadinanza: "L'ospedale è lontano, sostenete la Croce Verde"

Il sindaco di Bardineto Franca Mattiauda lancia un appello alla cittadinanza: "Sostenete la Croce Verde".

"E' mio dovere in qualità di primo cittadino e quindi di autorità sanitaria locale, lanciare un appello atto a sensibilizzare la popolazione in grado di svolgere determinati compiti a volersi mettere a disposizione della comunità in qualità di milite/autista della nostra pubblica assistenza", ha scritto su Facebook il sindaco.

"Siamo lontani dall'ospedale, il servizio della pubblica assistenza assume quindi una grande importanza per la popolazione dei nostri territori. Pensiamoci, potremmo averne bisogno tutti, se oggi possiamo diamo una mano".

"Sarà mio compito inviare ad Asl e 118 richiesta di chiarimenti relativi ai prossimi corsi sia per nuovi eventuali iscritti, sia per il rinnovo per chi è già stato milite. Per tutti, anche per chi non può sostenere la parte attiva di milite/autista, l’invito a sostenere in qualità di socio la nostra Croce Verde di Bardineto".

"Una piccola richiesta di tesseramento annuale è comunque un segno di vicinanza e di riconoscimento in vista anche delle nuove elezioni del direttivo. Non perdiamo le nostre piccole pubbliche assistenze, ne abbiamo davvero bisogno", conclude il primo cittadino.