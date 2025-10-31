Porto Vado, si sbloccano e ripartono i lavori per il secondo lotto della passeggiata a mare (FOTO)

Il Comune ha sbloccato e riavviato le attività per il secondo lotto della passeggiata a mare di Porto Vado.

Le opere già avviate hanno riguardato gli spianamenti e la preparazione del terreno, i tracciamenti plano-altimetrici e il getto delle fondazioni per il nuovo fabbricato previsto dal progetto. Nelle prossime settimane prenderà il via la realizzazione della rete delle acque bianche, la formazione del rilevato destinato alla pista ciclo-pedonale e alla nuova passeggiata, fino alle opere di completamento e di arredo urbano.

Per consentire l’avanzamento del cantiere è prevista l’occupazione temporanea del marciapiede esistente lungo il tratto interessato dai lavori. "Eventuali piccoli disagi saranno inevitabili ma temporanei, e necessari per la realizzazione della nuova passeggiata" spiegano dal Comune.

"L’intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione del waterfront di Vado Ligure, finalizzato a restituire alla città un fronte mare continuo, moderno e accessibile, in grado di integrare le attività legate alla pesca e alla nautica con nuovi spazi pubblici e percorsi ciclo-pedonali" continuano.

"Con questo secondo lotto prende forma un tassello fondamentale del programma di valorizzazione del litorale vadese,- commenta il sindaco Fabio Gilardi - che punta a rendere la fascia costiera un luogo di incontro, svago e identità per residenti e visitatori. Diamo continuità a un progetto che rappresenta una vera trasformazione urbana per Vado Ligure: restituire ai cittadini un fronte mare moderno, accessibile e vivibile è un obiettivo che abbiamo perseguito con determinazione, e che oggi inizia a concretizzarsi".