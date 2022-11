"Big Bench" a Dego: domani (27 novembre) il taglio del nastro in frazione Berri

Dego inaugura la sua "Big Bench". L'appuntamento è fissato per giornata di domani, domenica 27 novembre, in frazione Berri, nei pressi della chiesa di San Giuseppe. Il progetto è stato promosso dal comune in collaborazione con la pro loco e lo stabilimento Verallia.

Questo il programma della giornata: ore 15 una santa messa dedicata alle associazioni deghesi; ore 15.30 inaugurazione della panchina gigante con rinfresco; ore 15.45 Barbera Brothers in concerto.

L'idea delle panchine giganti nasce dal designer statunitense Chris Bangle e da sua moglie: dopo essersi trasferiti nel 2009 a Clavesana, un comune in provincia di Cuneo, sono diventati i promotori del Big Bench Community Project, un'iniziativa finalizzata alla valorizzazione dei comuni che ospitano le panchine, del turismo e delle attività artigianali tipiche di questi luoghi.