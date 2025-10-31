Savona, bocconi avvelenati alla Villetta: area bonificata (FOTO)

Il Nucleo di Vigilanza Faunistico-Ambientale della Regione Liguria è intervenuto a Savona, in via Bonifacio del Vasto (località Villetta), per un'operazione di bonifica nei pressi di un'area circoscritta da scuole, giardini pubblici e aree verdi.

In particolare, le verifiche, effettuate con il supporto dell'unità cinofila antiveleno e del cane Sax, hanno dato esito negativo, non riscontrando la presenza di esche o materiali sospetti.

La segnalazione di 'bocconi sospetti' era arrivata alla Polizia Locale da alcuni residenti, anche tramite social network. Durante la perlustrazione è stata rinvenuta una carcassa di piccione, successivamente prelevata e trasportata all'Istituto Zooprofilattico di Savona per gli accertamenti necessari a determinare la causa del decesso.

"La sicurezza dei cittadini e dei loro animali è una priorità per Regione Liguria – sottolinea il consigliere delegato alla Fauna Selvatica Alessio Piana –. Ringrazio gli agenti del Nucleo e il personale cinofilo per la tempestività e la professionalità con cui operano ogni giorno sul territorio".