Cronaca | 31 ottobre 2025, 12:37

Savona, bocconi avvelenati alla Villetta: area bonificata (FOTO)

L’operazione, condotta dal Nucleo di Vigilanza Faunistico-Ambientale della Regione, ha interessato via Bonifacio del Vasto, in un’area delimitata da scuole, giardini pubblici e spazi verdi

Il Nucleo di Vigilanza Faunistico-Ambientale della Regione Liguria è intervenuto a Savona, in via Bonifacio del Vasto (località Villetta), per un'operazione di bonifica nei pressi di un'area circoscritta da scuole, giardini pubblici e aree verdi.

 In particolare, le verifiche, effettuate con il supporto dell'unità cinofila antiveleno e del cane Sax, hanno dato esito negativo, non riscontrando la presenza di esche o materiali sospetti. 

La segnalazione di 'bocconi sospetti' era arrivata alla Polizia Locale da alcuni residenti, anche tramite social network. Durante la perlustrazione è stata rinvenuta una carcassa di piccione, successivamente prelevata e trasportata all'Istituto Zooprofilattico di Savona per gli accertamenti necessari a determinare la causa del decesso.

"La sicurezza dei cittadini e dei loro animali è una priorità per Regione Liguria – sottolinea il consigliere delegato alla Fauna Selvatica Alessio Piana –. Ringrazio gli agenti del Nucleo e il personale cinofilo per la tempestività e la professionalità con cui operano ogni giorno sul territorio".

