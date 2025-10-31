Carcare, rinnovo convenzione del Corrent: la mozione dell'opposizione esclusa dal Consiglio comunale

Bagarre in Comune a Carcare. Durante la conferenza dei capigruppo, alcuni argomenti sono stati esclusi dall’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, scatenando tensioni tra maggioranza e opposizione. Al centro della contesa ci sono la mozione sul rinnovo della convenzione del “Corrent” alla ASD Carcarese e le interrogazioni relative alla pavimentazione del centro storico e all’alluvione dell’ottobre 2024.

“Ormai abbiamo capito la sua tattica: quando non vuole discutere qualcosa che gli dà fastidio, cerca cavilli. Per le questioni scomode, nella giurisprudenza italiana ne trova quanti ne vuole”, commenta Alessandro Ferraro, capogruppo di minoranza di Insieme per Carcare.

L’opposizione punta il dito in particolare sul rinnovo della convenzione del “Corrent”: “Aveva detto che ci sarebbe stata una manifestazione di interesse. La convenzione scade a dicembre, siamo ormai a fine ottobre e ancora non è stato fatto nulla”, aggiunge Ferraro.

Replica il sindaco Rodolfo Mirri: “Le due interrogazioni erano già state presentate e discusse nella scorsa seduta, con il solo firmatario il consigliere Ferraro. Secondo il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, non è prevista la possibilità di reiterare interrogazioni o interpellanze, nemmeno se la risposta non è considerata soddisfacente dal proponente”.

Sul tema della Carcarese, il primo cittadino precisa: “La convenzione, con scadenza a dicembre, sarà prorogata fino a giugno 2026. Nel mese di aprile faremo una manifestazione di interesse, come previsto dalla legge. Nella mozione l’opposizione chiedeva espressamente il rinnovo, ma come amministratori di lungo corso dovrebbero sapere che una cosa del genere non si può fare”.

Il sindaco Mirri respinge le accuse: “Non cerco cavilli e non ho paura di parlare. Sono uomo di sport da 30 anni e conosco bene il calcio, ma da sindaco devo tutelare in modo equo tutte le associazioni del territorio. Recentemente ho parlato con uno dei dirigenti della Carcarese in modo democratico e amichevole, spiegando tutto. La mia massima disponibilità è per tutte le associazioni del territorio comunale".

Secca la controreplica del capogruppo Ferraro: “Vuole prorogare la convenzione alle sue condizioni. Doveva fare una manifestazione d’interesse prima dell’estate: si tratta di un bene pubblico. Evidentemente non gli importa nulla della Carcarese”.

“Poiché le convenzioni calcistiche — e sportive in generale — seguono le stagioni agonistiche, prorogheremo il termine fino al 30 giugno, data naturale di chiusura dell’anno di gioco”, conclude il primo cittadino.