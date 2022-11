Prima edizione del campo invernale a Pietra Ligure, sindaco e assessore: "Servizio importante per le nostre famiglie nella pausa scolastica natalizia"

Dal 27 al 30 dicembre 2022 e dal 2 al 5 gennaio 2023, prenderà il via la prima edizione del “Campo invernale” organizzato dal Comune di Pietra Ligure.

Deliberato dalla Giunta comunale nella seduta del 24 novembre 2022 con il provvedimento numero 177, si terrà presso il Centro Polivalente di via Nino Bixio 9 e sarà dedicato alle bambine e ai bambini dai 3 ai 12 anni (compiuti nel 2022).

Sessanta i posti disponibili, ai quali si aggiungono sei minori con disabilità, con precedenza ai bambini residenti nel Comune di Pietra Ligure e, in caso di esubero di posti, a quelli residenti nei Comuni dell’Ambito sociale territoriale numero 21 ed infine a quelli residenti in altri Comuni.

Iscrizioni aperte fino alle ore 12,00 di martedì 13 dicembre, da inviare all’indirizzo protocollo@pec.comunepietraligure.it o consegnare all’Ufficio Pubblica Istruzione (dalle ore 10.00 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì). Quota di partecipazione complessiva di 50€, circa 6€ al giorno, esente per le famiglie residenti a Pietra Ligure con ISEE inferiore a 5000 €. Il bando, con tutte le informazioni, e il modulo di iscrizione sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Pietra Ligure www.comunepietraligure.it o presso l’Ufficio pubblica istruzione (tel. 019/6293154, 019/62931716 o pubblica.istruzione@comunepietraligure.it).

“Abbiamo fortemente voluto attivare questo servizio in risposta alle esigenze delle nostre famiglie, molte delle quali sono impegnate in attività commerciali e in strutture recettive e che durante il periodo natalizio, quando la scuola va in vacanza, vivono lo stesso problema dei mesi estivi - esordiscono il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino - Un progetto pilota attivato per la prima volta nel nostro Comune che concretamente viene incontro alle necessità delle famiglie e dei loro bimbi che al centro invernale troveranno accoglienza e intrattenimento in tutta sicurezza con gli educatori professionalmente qualificati della Cooperativa Sociale Start che, da tempo, collabora con il Comune per la gestione del nostro centro estivo".

"Un’iniziativa importante, al tempo stesso educativa e ricreativa fatta da attività motorie e ludiche, laboratori ed escursioni, resa possibile grazie alle risorse economiche messe a disposizione dal Ministero della famiglia e pari opportunità per il finanziamento di tali attività da parte dei Comuni. Grazie agli uffici comunali e a tutti coloro che si sono impegnati per concretizzare questo ulteriore servizio che crediamo essere molto importante e che mettiamo a disposizione della nostra comunità” concludono De Vincenzi e Pastorino.